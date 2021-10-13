Беременная потеряла ребенка: Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине и о вреде "фейков" о вакцинации

Беременная потеряла ребенка: Ляшко рассказал о ситуации с COVID-19 в Украине и о вреде "фейков" о вакцинации

Сегодня, как минимум 95% госпитализированных — это невакцинированные.

В Украине стремительно растет количество госпитализаций больных на коронавирус. Единственный способ избежать коллапса медицинской системы — это прививаться.

Об этом 13 октября в эфире ТСН.19:30 сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Сами по себе цифры инфицирования ничего не значат. Сегодня мы говорим о госпитализации. А госпитализации, которые растут — это плохой сигнал. Сегодня, как минимум 95% госпитализированных — это невакцинированные. И когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то будут расти госпитализации, а это повод объявлять о "красным" уровне эпидемиологической опасности. И один регион уже попал в "красную" зону — это Херсонская область. Еще минимум 5 на подходе. А потому — вакцинируйтесь, потому что это шанс предотвратить коллапс медицинской системы. Это — шанс преодолеть коронавирусную болезнь", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Украины также рассказал, что сегодня в Украине больная на коронавирус беременная женщина потеряла ребенка. По его мнению, это произошло из-за "фейков" о вакцинации.

"И сегодня для всех тех, кто слушает "фейки" - хочу сказать. Сегодня в ручном режиме сам транспортировал беременную больную коронавирусной болезнью в роддом. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Но хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто отказал беременную от вакцинации", — сказал Ляшко.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, во Львове в больнице увеличивают количество мест для больных на коронавирус.

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