Беременная в 11: что известно о семье девочки из Закарпатья и истории других юных рожениц

Беременная в 11: что известно о семье девочки из Закарпатья и истории других юных рожениц

Самой молодой беременной о которой известно, считается 6-летняя Лиза Пантуева

В с. Гать Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. Малолетняя может стать самой молодой мамой в Украине, в полиции по этому факту уже открыли уголовное производство.

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Как случилось и кто отец ребенка, ТСН.ua собрал все подробности о беременной 11-летней девочке из Закарпатья.

С отцом будущего ребенка 11-летняя девочка познакомилась на работе

Беременную в 11 лет зовут Биана. Она должна была учиться в 6 классе местной школы. Однако бросила обучение и уехала вместе с семьей на работу в Киевскую область. Там, по словам матери беременной девочки, она и познакомилась с парнем, от которого забеременела.

"У нас в семье трое детей, Бианка сама решила рожать. Наша семья работала в Киевской области на одной из свалок, там дочь познакомилась с парнем, который и является отцом ребенка. Кто он и как его зовут, мы не знаем. Но должен родиться мальчик Александр", — рассказала мать беременной 11-летней девочки.

Мать несовершеннолетней утверждает, что парень, от которого беременна дочь, из Киева и он еще не знает о том, что скоро станет отцом. Однако мать будущей роженицы отмечает, что сама будет воспитывать внука.

Перший кабельний

Беременная в 11: что говорят медики

О беременности девочки узнали и в КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера". Туда малолетняя обратилась 14 октября с угрозой преждевременных родов. В больнице рассказывают, что девочка на 34 неделе беременности. По их словам, беременность у ребенка проходит нормально. Однако у ребенка еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому ей будут делать кесарево сечение.

"Она к нам поступила с угрозой преждевременных родов. 20 октября мы ее уже выписали из отделения. Ее состояние удовлетворительное", — сказал медицинский директор КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера" Иосиф Бубряк.

В полиции открыли производство из-за беременности малолетней

В комментарии ТСН.ua спикер Нацполиции Закарпатской области Анна Дан рассказала, что информацию о беременности ребенка правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.

"На Закарпатье зафиксирован случай, когда ребенок забеременел в 11 лет. Заявление об этом от родных девочки не находило. Однако полицейские узнали о случае во время мониторинга социальных сетей. Следователи выезжали на место происшествия, там в районной больнице медики подтвердили факт беременности ребенка. В полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины", – сообщила нам Анна Дан.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Беременные дети: что известно о подобных случаях в Украине

До сих пор самой молодой мамой в Украине считалась Надежда Гнатюк из Хмельницкой области. Она родила в 11-летнем возрасте. Это произошло из-за того, что девушку изнасиловал ее родной отец, которого впоследствии приговорили к 10 годам лишения свободы. В апреле 2004 года девочка родила здорового ребенка. Воспитанием младенца занималась мать роженицы. В 14 лет Надежда обвенчалась с парнем из соседнего села. В браке у них родился сын. Однако впоследствии пара разошлась.

Татьяна Лучишин из Львовской области также считается одной из самых молодых матерей в Украине. Она родила в 12 лет. Отцом ребенка оказался ее двоюродный брат – 14-летний Остап. Ребенок долго не хотел признаваться, кто именно ее изнасиловал, лишь утверждал, что это "один из членов семьи".

Одной из самых молодых рожениц является также и 13-летняя школьница из села Дроздовцы на Черниговщине, которая в 2021 году родила ребенка от 17-летнего сожителя. Полиция открыла производство по факту изнасилования ребенка. В Украине возраст сексуального согласия – от 16 лет. Если интимные отношения, не зависимо от желания обоих партнеров, были раньше 16-летия — это считается изнасилованием

Пока же самой молодой беременной, о которой известно в Украине, считается 6-летняя Лиза Пантуева, которая в 1934 году забеременела от собственного дедушки и родила в Харькове мертвого ребенка.

Напомним, в Черниговской области 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня.

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