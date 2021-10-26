Беременная в 11: в Закарпатской области маленькая девочка ждет ребенка

Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.
В одном из сел Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. В полиции уже открыли уголовное производство.
Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила представитель Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.
Информацию о беременности ребенка правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.
"На Закарпатье зафиксирован случай, когда ребенок забеременел в 11 лет. Заявление об этом от родных девочки не находило. Однако полицейские узнали о случае во время мониторинга социальных сетей. Следователи выезжали на место происшествия, там в районной больнице медики подтвердили факт беременности ребенка. В полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины", – сообщила нам Анна Дан.
Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня.
Читайте также:
- В Украине гречка подорожает, несмотря на рекордный урожай.
- 5-летняя девочка внезапно скончалась от пневмонии.