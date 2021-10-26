Беременная в 11: в Закарпатской области маленькая девочка ждет ребенка

Беременная в 11: в Закарпатской области маленькая девочка ждет ребенка

Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.

В одном из сел Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка. В полиции уже открыли уголовное производство.

Также читайте На Волыни беременна ученица 9 класса возле аптеки ограбила женщину с инвалидностью

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила представитель Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

Информацию о беременности ребенка правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей. Никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался.

"На Закарпатье зафиксирован случай, когда ребенок забеременел в 11 лет. Заявление об этом от родных девочки не находило. Однако полицейские узнали о случае во время мониторинга социальных сетей. Следователи выезжали на место происшествия, там в районной больнице медики подтвердили факт беременности ребенка. В полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины", – сообщила нам Анна Дан.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области 13-летняя школьница родила ребенка от 17-летнего парня.

Читайте также:

Новости Украины: 13-летняя школьница родила ребенка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку