Беременная в плену: оккупанты удерживают украинскую военную медика, а родные просит огласки

Беременная в плену. Военная медик Марьяна Мамонова попала в руки захватчиков, когда спасала украинских и гражданских в окруженном врагом Мариуполе. Незадолго до захвата сообщила родным, что она беременна. И вот уже почти пять месяцев от женщины – никаких известий. Чтобы спасти Марьяну, родные просят огласки.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Свою дочь Оксана не видела уже почти год.

"В последний раз Марьяна здесь была, когда у нее была свадьба. После того мы больше не собирались", – сказала Оксана Черепушко.

31-летняя Марьяна – военная медик. Когда началась полномасштабная война, она была в Мариуполе, где пережила настоящий ад.

"Она писала, что ежедневно там становилось хуже и хуже. Не хватало питьевой воды, не хватало медикаментов", — рассказал отец Владимир Черепушко.

Именно там, под обстрелами Марьяна узнала, что ждет ребенка, о котором давно мечтала. Сказала об этом мужу и родным, а через несколько дней попала в плен.

"Я очень за нее переживаю. За нее и за ребенка. Прошу всех неравнодушных помочь", – призвала мама медика.

Как она себя чувствует – родные не знают. Им только известно, что девушка находится в колонии в Оленовке. Это узнали уже от военных, вернувшихся из плена.

"То, что нам подчеркнули, что она находится в камере, где два человека. Она и еще, возможно, какая-то коллега", – сказала сестра Анна Марцинкевич.

От Марьяны уже 5 месяцев нет ни одного известия. Семья обращалась за помощью ко всем инстанциям, но пока все бесполезно.

"Ей нужно уже в октябре рожать, а ее оттуда нельзя никак забрать. Куда мы не звоним, в какие инстанции мы не писали, но наши власти не реагируют", — сказал отец медика.

Возвращения девушки ждут каждый день. Мать протирает пыль из ее любимых книг и медицинских справочников, а племянницы ухаживают за Марьяниным любимцем – котом Томасом.

"Когда у нее еще не было детей, она говорила "Томашик – это мой первый ребенок. Когда у меня будет второй ребенок — то она уже говорила — у меня будет два ребенка", — рассказали пременницы.

В школе, где училась Марьяна, на стенах висят ее фотографии. Узнав, что их бывшая ученица – в плену, все были шокированы, говорит директор учреждения.

"Даже учителя, которые мужчины – знаете, очень так и слезы обращались на глаза. Все очень ждем, очень верим", – сказала директор школы Мария Токмина.

Не теряют надежды и родители Марьяны. Так надолго со своей дочерью они еще расставались.

"У нас ни одного праздника не было, на который бы она не приехала. Она старалась, где бы она ни училась, где бы она ни была, она старалась приехать на праздник домой", – рассказала мама.

Рожать Марьяне – через два месяца. Родные надеются, что к тому времени ее уже удастся освободить и малыш появится на свет уже дома, на свободе.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что в День Независимости Украины оккупанты планируют провести в Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

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