Беременно в 14: в Украине девочка родила от взрослого и сделала громкое заявление

На суде девушка рассказала, что порвала отношения с подсудимым и не хочет, чтобы у ее ребенка был такой отец. Как его наказали?

В Полтавской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который проживал с 14-летней девушкой и она от него родила ребенка.

Об этом говорится в приговоре Шишацкого районного суда Полтавской области.

По данным суда, взрослый мужчина с мая 2023 по май 2024 года проживал с 14-летней девушкой. Он знал о возрасте ребенка, однако его не остановило это.

В апреле 2024 года 15-летняя девушка родила младенца, отцом которого является подсудимый. Кроме того знакомый мужчины обвинил его в краже.

На суде житель Полтавщины вину признал и раскаялся. Он рассказал, что компенсировал знакомой средства из-за кражи.

Несовершеннолетняя рассказала, что она с подсудимым совместно проживали год - у него и у нее. Во время этого у них были интимные отношения. Когда родился младенец, пара разошлась.

"Она не желала и не желает, чтобы мужчина был официально записан отцом ребенка и отказывается от предоставления им любой материальной помощи, просила суд не привлекать его к какой-либо ответственности, так как все между ними было добровольным и с ее согласия, претензий к обвиняемому она не имеет", - говорится в показаниях девушки.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.1 ст. 155 и ч.4 ст. 185 УК Украины. Поскольку потерпевшие не имели к нему претензий, жителя Полтавщины приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Днепре к испытательному сроку приговорили женщину, случайно убившую своего маленького сына.

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