Беременные подростки, открытые душевые и отсутствие туалетной бумаги: Украину всколыхнули громкие скандалы в интернатах

Туалет без дверей, душ раз в неделю, сексуальное насилие в 8 лет и беременные несовершеннолетние - все это обнаружено в детских спецучреждениях Львовщины и Тернопольщины мониторингом омбудсмена вызвало скандал в стране. Полиция начала следствие. Интернаты все отрицали, а в уполномоченный по правам человека пригрозил чиновникам уголовными производствами за бездействие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что происходит в Новосельской спецшколе Тернопольской области

В Новосельской спецшколе-интернате Тернопольской области учатся 95 детей с интеллектуальными нарушениями с 1 по 10 класс. Среди них дети-сироты и с инвалидностью. Для заведение ежегодно выделяют из бюджета 20 миллионов гривен. Однако мониторинговая группа с представителем омбудсмена, приезжающая в интернат без уведомления, выявляет многочисленные нарушения бытовых условий детей.

Условия в интернате Тернопольской области

Когда ТСН приезжает в Новосельскую спецшколу увидеть все своими глазами, то туалетная бумага появляется у детей, дверь в душевую кабинку специнтерната закрыта.

Душ по графику раз в неделю. Как должны помыться с таким графиком за один вечер почти сотня детей и как это сделать подросткам корреспонденту ТСН пытаются объяснить.

"Дети моются – каждую пятницу. Воспитатель следит, сеточка перегородки. Уединяются они за шторками", – говорят работники интерната.

Работники интерната вспоминают, что 15 лет назад у детей такого душа не было, а мылись на улице. У детей нет доступа к базовому развитию — игрушек, уверяет участница мониторинга многодетная мама-усыновительница Инна Мирошниченко.

На фото комната полна игрушек, однако она чаще всего закрыта, узнают эксперты от детей

"У детей есть игрушки в небольшом количестве, все они за закрытыми дверями. И эта дверь возле кабинета, которая где-то недалеко от кабинета директора, очень далеко от детей. Потому что вас приведут в эту комнату и покажут, смотрите, как у нас много игрушек, как у нас много разных вещей для досуга. Сфоткайте игрушку и покажите, они не узнают ее, потому что они ее в глаза не видели", - говорят эксперты.

Открытые душевые в интернате

Накануне в интернате была другая контролирующая проверка. На столе последствия банкета. Также мониторинговая группа в Тернопольской области обнаружила учеников 8 класса, которые не умеют читать. Работники интерната не смогли показать разработанные планы индивидуального развития и потребностей ребенка. А выводы по поводу диагнозов, по которым детей принимают в спецшколу устаревшие и не обновленные по 3-4 года.

Сексуальное насилие над детьми

Кроме Новосельской спецшколы на Тернопольщине, мониторинговая группа за последний месяц проверила еще два спецучреждения на Львовщине. У всех зафиксированы многочисленные и схожие нарушения, среди которых — несоблюдены базовые права детей на образование, конфиденциальность, медицину, а также случаи физического и сексуального насилия.

На Львовщине продолжается следствие, где в сексуальном насилии в отношении воспитанницы обвинен руководитель заведения.

В Тернопольской области в спецшколе зафиксировано два случая сексуального насилия между воспитанниками, среди них ребенок 8 лет. Продолжается следствие, в интересах детей все детали скрыты.

Интернат

В Новосельском интернате Тернопольщины все отрицают. Детей, которые жаловались на сексуальные притязания, сейчас из всех интернатных заведений перевели в другие безопасные условия. И уже на новом месте проверяющие обнаружили беременную несовершеннолетнюю, отец которой тоже ребенок того же заведения. Мониторинговая группа акцентирует – сексуальные стостунки в интернатах взрослыми не регламентируются, а если бывает беременность, то над будущей мамой издеваются.

Однако самым весомым нарушением в Офисе омбудсмена называют — то, что детям годами не ищут семьи. Так, сегодня семеро детей с проверенных мониторингом интернатов перемещены в благотворительный фонд, и им уже потенциально подбирают приемные семьи.

Что известно о реформах интернатов

Эксперты отмечают – в Украине 7 лет продолжается реформа интернатов. Лучшей средой для развития ребенка в мире признана семья. В спецучреждениях огромные средства уходят на содержание зданий, а не развитие ребенка. Мониторинговая группа обещает подобные проверки без предупреждений в спецсоставах пройдут по всей Украине. Нарушителям будут угрожать уголовные производства за бездействие, если ничего не будет исправлено. В настоящее время в интернатах Украины остается более 60 тысяч детей.

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