Березовый сок: как правильно собирать и рецепты приготовления

Березовый сок — один из самых популярных весенних напитков в Украине. Его собирают почти во всех областях, но, как выяснилось, делать это можно только по специальным разрешениям.

Почему за собственноручно собранную банку сока можно получить штраф — расскажет корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Как собирают березовый сок

Из-за холодной зимы нынешний сезон сбора сока на Черниговщине начался позже, чем обычно. Лесничий Борзнянского лесничества Юрий Перепечай вспоминает: «В прошлом году сокосбор мы начали в начале марта и где-то к 8 марта мы уже его закончили».

Мастер леса Анатолий Иванович знает все тонкости дела: точить сок можно только с деревьев, которым не менее 51 года.

Чтобы официально собирать сок в лесу, предприниматель должен иметь специальный лесной билет. Без него сбор считается незаконным, а нарушителям грозит административная ответственность.

«Лесной билет — он для нас и для предпринимателя, для государства, для контролирующих органов. По Борзнянскому лесничеству в этом году планируем заготовить до 100 тонн. Если вы сами придете с пакетом и будете брать сок — мы составим протокол. Штраф минимум 85 гривен, а максимум — сумма очень существенная, все зависит от диаметра ствола», — говорит Юрий Перепечай, лесничий.

Заготовка — работа тяжелая. Предприниматель Александр Дорошенко за час сливает в цистерну около трех тонн сока. Лесничество продает сырье заводам по 4 грн 20 коп за литр, при этом платя 926 грн рентной платы с каждой тонны в бюджет.

Чем полезен березовый сок и как его правильно пить

Массово в пищевой промышленности сок начали использовать в XX веке из-за дешевизны добычи. Однако биохимики подтверждают — напиток действительно целебный, если пить его свежим.

«Оптимально — это 150-200 мл за один раз. Он работает как средство для восстановления электролитного баланса, имеет легкий диуретический эффект, что хорошо для почек. Органические кислоты активируют пищеварение, а антиоксиданты снижают уровень стресса», — говорит Ольга Гуренко, биохимик.

Рецепты консерваций березового сока

Для Ирины березовый сок — это прежде всего воспоминания о детстве. Она собирает его в собственном дворе (где разрешения не нужны) и консервирует по семейному рецепту. Свежая жидкость почти без вкуса, поэтому в нее добавляют сахар, лимонную кислоту и фрукты.

Популярные добавки для вкуса:

Кусочки цитрусовых (лимон, апельсин);

Сушеные фрукты и ягоды;

Мед;

Жареный ячмень — тогда напиток вкусом напоминает квас.

Консервированный сок может храниться до года, хотя у хозяек он обычно заканчивается значительно быстрее.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 13:00 новости 7 апреля. Смертоносные удары! СБУ задержали «крота»! Опять отключение?!