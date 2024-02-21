"Беркут" убивал людей, а Янукович спешно убегал: 10-летие самой трагической страницы Революции Достоинства

Революция Достоинства – 10 лет от самого кровавого противостояния между протестующими и вооруженными силовиками в Киеве.

Прошло уже 10 лет со дня кровавого противостояния между участниками Революции достоинства и вооруженными силовиками. Брутальный разгон активистов Евромайдана был 18 и 19 февраля 2014 года. Однако именно 20 февраля – "Беркуту" был отдан преступный приказ – стрелять боевыми патронами. И в тот день погибли 48 безоружных людей.

О событиях, навсегда изменивших Украину и украинцев – в сюжете корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

Утро 20 февраля – силовики и "Беркут" уже вокруг Майдана Незалежности. Активисты с деревянными щитами пытаются вернуть свои позиции на улице Институтской. Они – воины Революции достоинства и борцы за Украину.

"Украина будет среди всех свободных народов мира и она не будет рабом!", – говорит один из протестующих.

Также читайте Годовщина Революции достоинства: как мирный поход протестующих к Раде перерос в кровавые стычки

По безоружным людям прицельно стреляют снайперы. Людей расстреливали как в тире. Целили и по тем, кто пытался оттащить уже убитых и раненых.

"Просто война идет, из калашей стреляют. Стреляли снайперы – прицельно", — говорит мужчина – участник тогдашних событий.

На Майдан начинают приносить убитых. Десятки застреленных людей – в голову, сердце, шею. Их отпевают прямо там.

Жертв расстрелов доставляют и в Михайловский Златоверхий собор.

"Ложили по центру и живых и мертвых. И на этом видео видно, когда человека проверяли уже пульс... стало понятно, что человек уже умер. И накрыли", — говорит священник.

Как вспоминают журналисты, люди, еще живые, говорили о своих детях.

Раненых спасали и в трапезной Михайловского монастыря и в гостинице "Украина".

Люди в этот день – объединились еще с большим рвением. Так, киевляне сплачивались в отряды самообороны и патрулируют свой район в столице.

Неравнодушные также нескончаемым потоком шли в больницы, приносили медикаменты, одежду, постельное белье.

"Чем можем, тем и будем помогать, до последней минуты", – говорили люди.

На Майдан свозили все для раненых – медикаменты, теплые вещи. Люди после кровавого утра готовились к ночному сопротивлению.

"Я не знаю, чем думают и на что рассчитывают те люди, которые хотят подавить силой эту просто фантастическую волну человеческой самоотверженности", – говорил тогда журналист Александр Моторный.

На расстрел невооруженных участников революции достоинства реагировал весь мир. На собственные глаза события видели министры иностранных дел стран ЕС – они приехали в Киев убеждать украинские власти не идти против своего народа.

"Я до глубины души взволнован и расстроен тем, что здесь вижу", — сказал тогда один из европейских министров.

Волна народного сопротивления катится по всей Украине – на западе люди заставляют "Беркут" не выполнять преступных приказов.

А на Днепропетровщине люди остановили поезд с вооруженными десантниками. Они заблокировали поезд еще в 9 утра, как только узнали, что их родственников-солдатов отправляют в Киев.

Вечером 20 февраля 2014 года собирается Верховная Рада – депутаты осуждают расстрелы на Майдане и постановлением призывают власть не применять насилие против протестующих.

Однако вече на Майдане относится ко всему этому скептически. Люди требуют отставки власти.

"Если вы завтра до 10 часов не выступите с заявлением, чтобы Янукович уходил в отставку, мы идем на штурм с оружием", — заявил тогдашний активист Майдана Владимир Парасюк.

На следующий день – 21 февраля – власти, оппозиция и зарубежные представители подписывают соглашение, которое должно урегулировать кризис в Украине. А уже 22 февраля тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из Украины.

Согласно камерам наблюдения он начал готовиться к этому – когда Майдан прощался с погибшими героями Небесной сотни – под "Гей, пливе кача".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 10-летие самой трагической страницы Революции Достоинства: в Украине чествуют Героев Небесной Сотни

Читайте также ведущие новости дня: