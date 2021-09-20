Берут кредиты на коммуналку: в Киеве жителям многоэтажки насчитали по 15-40 тыс. грн за отопление

Берут кредиты на коммуналку: в Киеве жителям многоэтажки насчитали по 15-40 тыс. грн за отопление

Женщина, которой насчитали 40 тыс. грн за отопление, вынуждена была брать кредит.

Незапланированные расходы. Киевлянам в платежках уже пришли немалые счета за отопление. Суммы — от нескольких тысяч гривен до нескольких десятков тысяч. Жительница столицы, которой в платежке за август неожиданно насчитали за отопление почти 40 тыс., даже взяла кредит, чтобы хоть как-то рассчитаться. Откуда взялись такие счета и как на них реагировать людям, об этом 20 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Возле столичной многоэтажки собрания. Сплотились соседи, которых ошарашили платежки, которые они получили за август. Там, им всем насчитали баснословные суммы за отопление летом.

"Мне пришел космический перерасчет 17,5 тыс. грн", — говорят люди.

У Алексея однокомнатная квартира. У Василия двухкомнатная

"Мне пришел перерасчет - 25 тыс. грн".

У Ирины однокомнатная и у нее рекорд — 39,2 тыс. грн.

За что такие суммы, у людей целая папка отписок и полотно переписки с Центром коммунального сервиса.

"Это за отопительный период 2019-2020, что я понял после общения с работником ЦКС. Они перечислили и аргументируют, что Антимонопольный заставил пересчитать по новой методичке", — говорят люди.

Новости Украины: киевлянам в платежках за летние месяцы пришли счета за отопление

Что это решение и методика — детально разобрался председатель ОСМД другого дома. Пересчет за отопление, говорит, сделали в высотках, где есть поквартирные счетчики тепла. Здесь люди платят за гигакалории, которые использовала квартира, и определенную долю за обогрев мест общего пользования. Так вот, сколько платить за тепло в коридорах и лестницах — "Киевтеплоэнерго" рассчитывали по одной методике, а Антимонопольный комитет рекомендовал это делать за другой - и сделать перерасчет. После этого были уверены в Антимонопольном — в квартирах без счетчиков сумма в платежках должна быть меньше, а в квартирах со счетчиками - больше. Но случилось наоборот. Всем жителям в доме пришло сверху по несколько тысяч. Вместе доплатить должны 680 тыс. гривен.

"Нам выставлено больше, чем мы потребили. За октябрь прошлого сезона пришла определенная сумма, однако отопление включили только первого ноября. Чудеса да и только", — говорит председатель ОСМД Виталий Бондарь.

Что за чудеса происходят с платежами за отопление в Киеве снова пытаются выяснить в Антимонопольном комитете.

"Как они сделали и почему у многих в большую сторону, сейчас не понимаем. Еще не получили всю информацию. Они все время откладывают. Когда получим всю инфу, сделаем выводы", — говорит председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Когда рекомендовали сделать перерасчет, то руководствовались разъяснениями Минрегиона. ТСН обратилась в Министерство громад, а там сообщили, что у них уже новое разъяснение и уже завтра встречаются с представителями Антимонопольного комитета.

"Мы понимаем киевляне не должны страдать от наших перерасчетов", — сообщили там.

От этого понимания рекордсменке со счетом Ирине — ни холодно, ни жарко. Она, чтобы как-то заплатить те 40 тыс. за тепло, которое насчитали летом, влезла в кредит

"А что мне делать? Мне звонят, робот говорит не заплатишь — в суд", — говорит Ирина.



В "Киевтеплоэнерго" уверяют, что готовы отвечать всем. Относительно дома, где людям в платежках за август пришли по 20 и 40 тыс. гривен, то это, говорят, не перерасчет согласно постановлению Антимонопольного комитета, а внутридомовые корректировки в соответствии с постановлением Кабмина. Потому что есть квартиры, которые числились без счетчика и на них списывался весь небаланс. А теперь владельцы доказали, что имеют прибор учета, поэтому у них деньги отминусовали, а другим приплюсовали.

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"Дом большой, объем потребления тепла велик. Корректировка задела несколько периодов. Есть квартира, где минус 15 тыс.", — говорит директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Как и кому выпали такие суммы — зовут на разъяснение на персональную встречу. А вот дом, где каждому пришло по несколько тысяч дополнительных платежей, после приезда ТСН проверили и признали ошибку. Мол, насчитали лишнее. Жителям пообещали все вернуть.

Напомним, в Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление.

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