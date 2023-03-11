Бесценные артефакты: на границе США у россиян изъяли древности украденные в Украине

Украденные из Украины археологические артефакты — мечи ХІ-ХІІІ века и топор, датированный третьим с половиной тысячелетием до нашей эры, изъятые американскими пограничниками, возвращаются домой. В Соединенные Штаты их пытались переправить с территории Российской Федерации, говорится в ТСН.

Свертки с бирками "Доказательства" в посольство Украины в Вашингтоне лично привозят американские пограничники. Внутри – 3 древних меча и топор. Они прибыли в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке из Краснодарского края России. Благодаря бдительности американских таможенников, эта отправка не проскользнула среди миллиона других — именно столько ежедневно проходит через их руки. “Камень датируется примерно 3500 годом до нашей эры. Это очень старый камень. Мечи относятся к XI-XIII векам. Лицо, которое пыталось импортировать эти предметы, известно правительству как пытающееся делать это на регулярной основе”, — говорят таможенники.

Американские эксперты установили не только возраст артефактов, но и страну, которой они принадлежат – Украина. Под личную подпись посла Оксаны Маркаровой передают их законному владельцу.

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Сколько этих артефактов может стоить в частной коллекции, американские специалисты не берутся оценивать. “Мы можем спорить, какова их стоимость. Лично я вам скажу, что на них нет цены. Они бесценны, потому что принадлежат украинским властям”, — добавляют пограничники.

Председатель правления союза археологов Украины Евгений Синица подтверждает, что стоимость таких предметов может быть только приблизительна, ее определяют для вывоза артефактов за границу. Ценность для науки и культурного наследия трудно переоценить. “Как правило, это немалые суммы. Все зависит от степени уникальности предмета. От банальной драгоценности материалов, из которых они сделаны. То, что общеизвестно, пектораль, например, ее страховая стоимость в миллионы долларов оценивается. Что касается предметов такого плана, оружие или как этот топор шлифован, понятно, что оно ниже”, — говорит он.

Американские пограничники вернули в Украину украденные россиянами археологические артефакты

Археологических артефактов, украденных россиянами, сейчас очень много, констатирует Синица. Они беспощадно грабят музеи на оккупированных территориях. Кое-что выкапывают прямо во время возведения фортификационных сооружений на фронте. Дальнейшая их судьба – неопределенна.

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