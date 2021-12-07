Беседа Байдена и Путина: чего ожидать от переговоров президентов США и РФ

Байден согласовал позицию с европейскими лидерами.

Американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин поговорят сегодня в режиме видеоконференции. Разговор запланирован на 17:00 по киевскому времени. Перед разговором с Путиным Байден согласовал позицию с европейскими лидерами. Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной и намерены предупредить Кремль о мерах, предпринятых в случае российского вторжения в Украину.

Чего ожидают от переговоров президенты и последние детали приготовления — в сюжете ТСН.Ранок 7 декабря.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин будут говорить не по телефону, а впервые с помощью специальной защищенной видеосвязи. На такой формат обе стороны согласились, надеясь как можно четче донести до оппонента свои переговорные позиции и серьезность намерений. В Москве пообещали обнародовать первые кадры разговора. Но основная ее часть будет проходить в закрытом режиме.

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Путин стремится получить гарантии того, что НАТО не будет продвигаться на Восток, а Украина не станет членом Альянса, сообщил его спикер Дмитрий Песков. Этот ультиматум не принимается ни в самом Североатлантическом альянсе, ни в США. Указывая на то, что только Киев и страны-участницы НАТО имеют право голоса.

Американская разведка сообщает, что Россия рассматривает возможность превентивного вторжения в Украину. Поэтому Байден собирается изложить перед визовыми последствиями, к которым это приведет. Речь идет о пакете экономических санкций против ближайшего круга Путина, а также банковской системы, вплоть до отключения РФ от системы переводов SWIFT.

Байден и Путин встретятся на видеоконференции – разговор пройдет в закрытом режиме | Новости мира

"Байден продемонстрирует ему, насколько это будет болезненно, чтобы Путин подумал дважды. Речь идет о серьезных санкциях против двух-трех ведущих российских банков, в том числе "Газпром", против секторов российской экономики, в том числе добывающей, в отношении российского суверенного долга, что является значительным ударом". Это то, что приведет к существенным экономическим проблемам", – рассказал посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст.

Вопрос, готовы ли США задействовать свои войска в случае нападения на Украину, представитель Белого дома оставила без ответа. В то же время ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации утверждает о готовности отправить военное подкрепление в Восточную Европу в случае нападения на Украину. Впрочем, официальный Вашингтон не хочет акцентировать внимание, чтобы сначала задействовать дипломатические рычаги.

"Речь идет не об угрозах. Мы стремимся донести, что дипломатия в данном случае является правильным путем. Сейчас мы провели переговоры с союзниками по финансовым санкциям. Считаем, что у нас есть возможность нанести значительный ущерб российской экономике. Можете называть это угрозами. Можете — фактом. Можете называть эту подготовкой — как угодно", — подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

В преддверии переговоров Байдена с Путиным госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Договорились действовать сообща и скоординированно, написал президент Украины в Twitter. Наши источники в Киеве говорят: после переговоров с Путиным — Байден позвонит по телефону Зеленскому.