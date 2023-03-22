Беседа Си и Зеленского: эксперт допустил переговоры в случае согласия Украины на капитуляцию

Украина показала очень ясно, что будет достигать справедливого мира в соответствии с 10 пунктами мирного плана президента.

Украина демонстрирует, что не будет идти на уступки по территориям и не будет принимать условия России, поэтому это сигнал для Китая, что, возможно, телефонный разговор лидера КНР Си Цзиньпина и украинского президента Владимира Зеленского не имеет смысла.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал исследователь тайваньского Института по исследованиям национальной обороны и безопасности Юрий Пойта.

Накануне в Кремле выступили фактически секретарем Китая и заявили, что в ближайшие дни видеозвонок Си и Зеленского не состоится. Потом подобные заявления появились и от украинской стороны.

Пойта отметил, что информация о видеозвонке двух лидеров появилась в западной прессе. И официального подтверждения запланированного звонка не последовало.

"Я думаю, если бы украинская сторона продемонстрировала свою готовность сесть за стол переговоров для соответствующей временной капитуляции, то китайская сторона обязательно бы провела этот видеозвонок. Это зависело от того, готова ли Украина действительно к так называемым мирным инициативам Китая", — высказал мнение исследователь.

Он отметил, что Украина и во время телефонного звонка между руководителями МИД, и во время заявления Зеленского накануне продемонстрировала очень четко, что будет соблюдать и достигать справедливого мира, базирующегося на международном праве, "соответственно 10 пунктам нашего президента".

"Поэтому Украина демонстрирует, что она не будет идти на уступки и делать какие-то уступки относительно своей территории, а также принимать российские условия. Это сигнал для Китая, что, возможно, такой звонок и не имеет смысла. Но я все же думаю, что китайская сторона его проведет, хотя бы для демонстрации своих так называемых мирных намерений. И после этого уже будет видно, каким образом будет развиваться ситуация дальше", – пояснил Пойта.

Напомним, Си Цзиньпин завершил свой трехдневный визит в Москву, где проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Оценивая итоги этого визита, эксперты говорят, что Пекин будет оказывать Москве незначительную военную помощь через третьи страны, то есть это не будет такой "полномасштабный ленд-лиз".

Заметим, как пояснил ранее Пойта, Китай идет на сближение с Россией, поскольку имеет глобальные амбиции мирового доминирования путем подрыва позиций Запада. В то же время обе страны тяготеют к автократии.

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