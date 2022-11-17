Беспилотник в Хорватии, ракеты в Молдове и Польше: как агрессия России выходит за пределы Украины

Российская агрессия против Украины несет опасность для всего мира.

Полномасштабная война, начатая 24 февраля РФ, уже давно вышла за пределы Украины не только на политическом, но и на военном уровне. И последние события в польском Пшеводове, где во время воздушной тревоги раздались взрывы, является ярким тому подтверждением. Сейчас там идет следствие, которое должно установить, какая именно и чья это была ракета, падение которой привело к гибели двух польских граждан.

Но это уже не первый раз, когда война выходит за пределы Украины. ТСН.ua собрал все известные случаи, когда российская агрессия пересекала границу Украины и как на это реагировал мир.

Падение беспилотника в Хорватии

Одним из первых подобных случаев стал инцидент в Хорватии. Там в ночь на 11 марта упал беспилотник, что повлекло за собой мощный взрыв. Это произошло в Загребе возле студенческого общежития имени С. Радича. Как писали тогда СМИ, после падения на дороге образовалась воронка шириной в три метра и глубиной один метр. Недалеко также обнаружили два парашюта. В результате были повреждены около сорока машин на стоянке.

So, apparently something fell from the sky in Zagreb, Croatia, parts of a plane, or parts of a rocket / bomb. No full confirmation yet.



News outlets reporting that it “allegedly” has Russian signage.



That would be a bit unfortunate, given that Croatia is in the NATO…. pic.twitter.com/fxw2BIToKv — Jelena Jansson (@jelenajansson) March 11, 2022

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что падение беспилотника – явная угроза ЕС и НАТО. По его словам, беспилотник прошел румынское, венгерское и хорватское воздушное пространство. Не исключено, что он был запущен с территории Украины, из Крыма. который оккупирован Россией.

"Мы не можем терпеть эту ситуацию, и она не должна происходить. Это была четкая и недвусмысленная угроза, которую необходимо устранить. Мы должны позаботиться, чтобы этот инцидент не повторился. Мы не уменьшаем этот инцидент, мы будем говорить во всех органах НАТО и предоставим доказательства на всех уровнях", — сказал Пленкович.

Позже министр обороны страны Марио Баножич заявил, что на борту военного беспилотника, предположительно долетевшего в Хорватию с территории России и разбившегося в Загребе, есть следы взрывчатки.

Неофициально изданию Jutarnji List стало известно, что на остатках летательного аппарата видна красная звезда и кириллица. Эта информация официально не подтверждена. Специалисты уже вытащили большинство обломков из кратера, включая "черный ящик", по которому, вероятно, получится установить маршрут полета. Хорватские специалисты считают, что это Ту-141 "Стриж" советского производства, который использовался в 1980-х годах.

Следует также отметить, что беспилотник упал в загребском районе Ярун (Jarun). В Украине есть населенный пункт с подобным названием — село Ярунь в Новоград-Волынском районе Житомирской области. Латиницей оно пишется Yarun, то есть разница только в первой букве. По всей видимости, российский оператор беспилотника неправильно ввел название населенного пункта. Это может быть одной из причин того, как Ту-141 оказался в Хорватии.

Украина заявила, что это не наш беспилотник. "У этого беспилотника не было украинской маркировки, на нем были красные звезды. Это не украинский беспилотник", — заявил советник министра обороны Маркиян Лубкивский.

В свою очередь, реакция НАТО на инцидент традиционно была довольно сдержанной и медленной, за что хорватские официальные лица раскритиковали Альянс.

На территорию Молдовы упали обломки российской ракеты

31 октября РФ атаковала Украину ракетами. В частности, страна-агрессор целила в украинские ГЭС, в частности, в Днестровсую, которая расположена возле границы с Молдовой. Силам ПВО удалось сбить ракету, а ее обломки упали на территорию соседней страны. Украинские власти сообщили, что российский беспилотник атаковал дамбу Днестровской ГЭС на территории Украины, которая расположена в 10 км от дамбы Наславча в Молдове. Российская атака не повлияла на дамбу, но есть повреждения, однако угрозы наводнения нет.

"О информации об осколках, упавших на территорию Республики Молдова от ракеты, сбитой сегодня утром украинской зенитной системой после атаки ракеты на Днестровскую дамбу, на территории Украины. В контексте соответствующего инцидента сообщаем, что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконных полётов пространстве Республики Молдова. Заметим, что обломки сбитой ракеты не были зафиксированы радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения", — так отреагировали в Минобороны Молдовы на этот инцидент.

В то же время в комментариях под сообщением возмущенные жители Молдовы отметили, что российская ракета была очень близка к молдавской границе, а ВСУ не только вовремя ее обнаружили, но и сбили, а также обвинили Молдову в нейтралитете.

Молдова после этого объявила одного сотрудника посольства России персоной нон-грата в ответ на нарушение своего воздушного пространства и падение российской ракеты на территорию этой страны. Российский дипломат был вынужден покинуть территорию Молдовы. Его фамилию не указывают.

Более того, как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Россия неоднократно использовала воздушное пространство Молдовы, чтобы осуществлять атаки по территории Украины.

Нарушение воздушного пространства европейских стран самолетами РФ

Кроме Молдовы, РФ также регулярно нарушает воздушное пространство стран ЕС. Так, в апреле российский военный винтовой самолет типа Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет.

"Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатической линии", — сказал министр обороны Петер Гультквист.

Отметим, Ан-30 (по кодификации НАТО: Clank; — "Грязнь") — самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки.

18 июня вертолет пограничной охраны России Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии, инцидент длился около двух минут.

Вице-канцлер страны Рейн Таммсаар отметил, что Россия серьезно нарушила международное право, вторгнувшись в Украину, продолжает массовые убийства и причастна к массовой депортации украинцев в Россию. МИД Эстонии призвал Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить агрессию и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

18 августа Министерство обороны Финляндии сообщило, что два российских истребителя МиГ-31 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии. По данным ведомства, самолеты РФ нарушили воздушное пространство их страны в 06:40 вблизи прибрежного города Порвоо.

Известно, что самолеты летели в западном направлении и находились в воздушном пространстве Финляндии в течение двух минут. В Финляндии уже идентифицировали самолеты, пограничная служба страны приступила к расследованию нарушения.

В октябре российские самолеты неоднократно нарушали правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Так, 24 октября истребители, дислоцированные в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, идентифицировали Ил-20, летевшего в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининград. На следующий день самолеты НАТО идентифицировали еще один Ил-20 и два истребителя СУ-27.

Кроме того, 28 октября самолеты НАТО сопровождали российский Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве из Калининграда на материковую часть России. В тот же день самолеты Альянса опознали еще два российских истребителя СУ-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининграда. Затем они вернулись в Калининград.

"Большинство российских самолетов летали с включенными бортовыми транспондерами, без планов полета, причем некоторые из них поддерживали связь с региональным центром управления полетами, а другие нет", — говорится в сообщении.

Падение обломков ракеты в Польше

Во время масштабных ракетных обстрелов Украины 15 ноября в Польше прогремели взрывы из-за падения ракеты. Там погибли два человека. Сейчас в польском Пшеводове, что в 7 км от украинской границы, продолжается расследование. Следствие должно установить, чья ракета упала на польскую территорию. Сначала официальные польские лица, в том числе и президент Анджей Дуда, и СМИ сообщали, что это была, вероятно, российская ракета.

Но позже президент США Джо Байден заявил, что маловероятно, что ракета прилетела из РФ. Он предположил, что это была ракета украинской ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также утверждает, что предварительный анализ показал, что инцидент "вероятно, вызван украинской ракетой ПВО, выпущенной для защиты украинской территории" от российских крылатых ракет. Впрочем, генсек отмечает, что Россия несет ответственность за ракетный инцидент в Польше, поскольку продолжает "свою незаконную войну против Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

В то же время польский дипломат в отставке Роберт Пшель заверил, что причин, почему отношения между Варшавой и Киевом могут пострадать из-за ракетного инцидента в Пшеводове, нет.

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