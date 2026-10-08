Беспилотник врезался прямо в квартиру: что известно о гибели двух женщин в Киеве (фото, видео)

Российский дрон влетел в квартиру

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В Деснянском районе Киева дрон врезался в двенадцатиэтажный дом. Два человека погибли, ещё 5 получили ранения, среди них — двое детей.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Нелли Ковальская.

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«В здании на уровне 10-го этажа видна дыра. Местные жители рассказывают, что взрыва, как такового, не было. Они почувствовали сильный свист и удар. Вероятно, осколок „Шахеда“ влетел прямо в квартиру. В этой квартире, как рассказывают соседи, жили две женщины. Одной было 47 лет, другой — 25. Старшая жила здесь постоянно, это была её квартира. Младшую она приютила, она была ВПЛ, которая приехала из Донецкой области, спасаясь от россиян. Они обе погибли в этой квартире», — говорит Нелли Ковальская.

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В настоящее время в доме отключено электричество и и вода. Ведутся работы по устранению «прилета».

Атаки РФ на Киев 7 и 8 октября

В течение утра 8 октября в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Столицу атаковали дроны. Погиб один человек.

Кроме того, вечером 7 октября российские войска нанесли удар с помощью дронов по Киеву: под ударом оказались Оболонский и Деснянский районы. В результате атаки погибли четыре человека, ещё 12 получили ранения.

7 октября в Соломенском районе столицы в результате падения обломков после российского удара возник пожар в пятиэтажном жилом доме. Мэр города Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в результате российского удара.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ! Дрон пробил МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ в Киеве, в Прилуках уже 22 ПОГИБШИХ! Что происходит на местах?

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