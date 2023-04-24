Беспилотники возле Москвы: эксперт рассказал, к чему следует готовиться россиянам

Российским военным объектам в радиусе поражения наших беспилотников, а это более 1 тыс. км, нужно "подготовиться".
Сезон "бавовны" в Крыму и беспилотник возле Москвы свидетельствуют о том, что россияне не могут контролировать свое воздушное пространство.
Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua.
"Украинский беспилотник действительно может нести около 20 кг взрывчатки в зависимости от количества горючего. Он может залетать более тысячи км. Поэтому до Москвы точно хватит, если будет поставлена задача. Поэтому правы наши спикеры: пора подготовиться не только Крыму. Нужно подготовиться российским военным. в радиусе поражения наших беспилотников, а это — более 1 тыс. км", — говорит эксперт.
По словам Свитана, удары беспилотниками по объектам в РФ являются подготовкой к наступательным действиям.
Также эксперт ответил, может ли РФ прикрыть всю свою территорию системами ПВО: "Россию, как ранее и СССР, нереально полностью прикрыть ПВО. Прикрывалась Москва с юго-западного направления, не больше. Это нужно тысячи, или десятки тысяч зенитно-ракетных комплексов. Это нереально. Поэтому наши беспилотники чувствуют себя в российском небе, как у себя дома.
Напомним, в ночь на понедельник, 24 апреля, прогремели взрывы во временно оккупированном Севастополе. В ВСУ заявили, что эти взрывы свидетельствуют о "начале освобождения Крыма".
Между тем сегодня в Москве заметили уже два беспилотника. В этой связи в Москве закрыли воздушное пространство над аэропортом "Внуково".
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