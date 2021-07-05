Бесплатная земля для каждого: как получить свои 2 гектара

Бесплатная земля — каждому украинцу. Это не акция и не шутка, а почти двадцатилетнее законное право. Правда, пользовались им до сих пор лишь единицы.

Почти двадцатилетнее законное право каждого украинца — бесплатный клочок земли. Правда, пользовались им до сих пор лишь единицы. Но сейчас, когда украинской землей официально разрешили торговать, все вдруг осознали, какой актив лежит прямо под ногами.

С 2002 года, то есть момента принятия Земельного кодекса, каждый из нас имеет полное право на свои 2 гектара сельскохозяйственной земли. Причем совершенно бесплатно! Наша Ира Прокофьева пошла посмотреть, а где же ее гектары! Чтобы рассказать вам: это еще реально?

Так как получить свои 2 гектара, и кто и какую землю может теперь скупать, говорится 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Каждый владелец вот такого документа имеет право на 5 бесплатных участков от государства — под садоводство, фермерство, строительство, под дачу и даже под гараж.

Новости недели: как получить свои 2 гектара, и кто и какую землю может теперь скупать

Но главное, не раскупят ли всю землю теперь. Когда в стране уже 4-й день разрешена продажа черноземов. По крайней мере такой вопрос мы не раз слышали на этой неделе. Поэтому решили проверить, не продает кто-то и наши гектары и по возможности их перехватить.

В теории все выглядит очень просто. Шаг первый: нужно определиться, где именно вы хотите получить свои два гектара. Делать это должны самостоятельно на публичной кадастровой карте, она есть в свободном доступе.

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Это кропотливое дело растягивается на часы. Ведь разыскать свободный клочок на усеянной голубыми значками карте — не так уж и просто. Фактически каждый метр земли уже кем-то занят.

И это главный ответ на вопрос: не является открытие рынка земли угрозой для ваших законных гектраров. То, что разрешили продавать в стране, прежде всего касается уже распределенной между селянами земли. Официально. Неофициально это делали давно.

Купить землю смогут только физические лица, не фирма, а тем более агрохолдинги. Да и то не больше ста гектаров в одни руки. И еще один важный момент: речь идет только о паях. Коммунальные и государственные земли продавать запрещено.

Все что я могу — написать заявление на приватизацию, подложив распечатанное фото с карты. И ждать. Местные депутаты должны дать вам разрешение. Следующий шаг — к землеустроителю, который разработает техническую документацию. То есть определит границы участка, присвоит целевое назначение и даст кадастровый номер. Четвертый шаг — утверждение документов тем же местным советом. И это все — где-то полгода беготни. Впрочем получается, что желанные 2 гектара таки доступны.

Как такая прекрасная теория разбивается на практике, хорошо знают они — житель Одесской области Иван Кушниренко и его столичный адвокат Геннадий Сергиенко за свои 2 гектара бьются в судах.

Впрочем вопрос справедливости таки зависает в воздухе. При создании государства Украины каждый гражданин в ней получил равные права — среди них и те два бесплатных гектара. А это значит, что ты имеешь право их обрабатывать, или отдать другому — продать и получит деньги. Но так получается, что одни этим правом воспользовались, а другим, кажется, ничего не светит.

Сейчас самый дешевый гектар стоит 23 тыс. гривен. За меньше продавать запрещено. Контролировать все земельные сделки нотариус. И процесс совершенно небыстрый — около полутора месяцев на одну сделку по одному пая. Поэтому понятно, первый официальные продажи паевой земли даже теоретически возможны лишь в августе. Цена будет расти, ажиотаж тоже, а шансы получить свой бесплатный клочок где-то в чужой громаде — постоянно падать. И это еще вступили в игру юридические лица. Им покупать можно будет только с 2024 года.

Новости недели: что украинцы думают об открытии рынка земли

Напомним, что с 1 июля в Украине открылся рынок земли.

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