"Бесплатно" получил сумку от Balenciaga и очки Brunello Cucinelli: мужчина из Киева придумал схему

Мужчину наказали за мошенническую схему в «Новой почте»

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В Киеве наказали мужчину за мошенническую схему с заказами по почте: во время примерки он подменил брендовые вещи на обычные и вернул посылку.

Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда г. Киева.

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Схема с примерочной: как действовал мошенник

Как установило следствие, в марте 2026 года обвиняемый заказал в интернет-магазине элитные аксессуары с доставкой в отделение «Новой почты» на улице Евгения Коновальца в Киеве с возможностью осмотра товара перед оплатой.

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Среди заказанных позиций были:

мужская сумка марки Balenciaga стоимостью более 106 тыс. грн;

женские солнцезащитные очки стоимостью более 43 тыс. грн;

очки марки Brunello Cucinelli стоимостью более 52 тыс. грн.

Получив посылку для осмотра, мужчина прошел в примерочную. Находясь там, он спрятал оригинальные вещи, а вместо них положил в коробки заранее подготовленные ненужные предметы. После этого он вернул посылки сотрудникам почты, заявив, что товар ему не подошёл, и спокойно покинул отделение.

Поскольку согласно правилам перевозки «Новая почта» несет материальную ответственность за сохранность отправлений, компания полностью компенсировала продавцу (ИП) причиненный ущерб в размере 202 083 грн, выступая в качестве потерпевшей стороны по делу.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Соглашение о признании вины и раскаянии

В ходе досудебного расследования правоохранительные органы разыскали злоумышленника. Одновременно в ходе обыска по месту его жительства была изъята похищенная сумка Balenciaga.

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В августе 2026 года между прокурором и обвиняемым при участии защитника было заключено соглашение о признании вины. Мужчина полностью и безоговорочно признал свою вину, искренне раскаялся и в полном объеме возместил «Новой почте» причиненный ущерб на сумму свыше 202 тыс. грн. Кроме того, он добровольно перечислил 10 тысяч гривен в поддержку Вооружённых Сил Украины.

Представитель «Новой почты» в письменном заявлении подтвердил получение компенсации, отметил отсутствие каких-либо претензий и дал согласие на заключение соглашения.

Решение суда и наказание

Печерский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшее значительный ущерб потерпевшему).

Суд постановил:

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Утвердить соглашение о признании вины.

Назначить осужденному наказание в виде штрафа в размере 11 888 необлагаемых минимумов доходов граждан , что составляет 202 096 гривен (размер штрафа определен в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК Украины — не менее размера причиненного имущественного ущерба).

Отменить арест и вернуть оригинальную мужскую сумку Balenciaga пострадавшей компании «Новая почта».

Подмененные вещи и упаковочные материалы вернуть осужденному после вступления приговора в законную силу.

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