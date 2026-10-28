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"Бесплатно" получил сумку от Balenciaga и очки Brunello Cucinelli: мужчина из Киева придумал схему
В Киеве суд приговорил мужчину, который подменил в примерочной «Новой почты» брендовую сумку Balenciaga и очки стоимостью 200 тыс. грн.
В Киеве наказали мужчину за мошенническую схему с заказами по почте: во время примерки он подменил брендовые вещи на обычные и вернул посылку.
Об этом говорится в приговоре Печерского районного суда г. Киева.
Схема с примерочной: как действовал мошенник
Как установило следствие, в марте 2026 года обвиняемый заказал в интернет-магазине элитные аксессуары с доставкой в отделение «Новой почты» на улице Евгения Коновальца в Киеве с возможностью осмотра товара перед оплатой.
Среди заказанных позиций были:
мужская сумка марки Balenciaga стоимостью более 106 тыс. грн;
женские солнцезащитные очки стоимостью более 43 тыс. грн;
очки марки Brunello Cucinelli стоимостью более 52 тыс. грн.
Получив посылку для осмотра, мужчина прошел в примерочную. Находясь там, он спрятал оригинальные вещи, а вместо них положил в коробки заранее подготовленные ненужные предметы. После этого он вернул посылки сотрудникам почты, заявив, что товар ему не подошёл, и спокойно покинул отделение.
Поскольку согласно правилам перевозки «Новая почта» несет материальную ответственность за сохранность отправлений, компания полностью компенсировала продавцу (ИП) причиненный ущерб в размере 202 083 грн, выступая в качестве потерпевшей стороны по делу.
Соглашение о признании вины и раскаянии
В ходе досудебного расследования правоохранительные органы разыскали злоумышленника. Одновременно в ходе обыска по месту его жительства была изъята похищенная сумка Balenciaga.
В августе 2026 года между прокурором и обвиняемым при участии защитника было заключено соглашение о признании вины. Мужчина полностью и безоговорочно признал свою вину, искренне раскаялся и в полном объеме возместил «Новой почте» причиненный ущерб на сумму свыше 202 тыс. грн. Кроме того, он добровольно перечислил 10 тысяч гривен в поддержку Вооружённых Сил Украины.
Представитель «Новой почты» в письменном заявлении подтвердил получение компенсации, отметил отсутствие каких-либо претензий и дал согласие на заключение соглашения.
Решение суда и наказание
Печерский районный суд г. Киева признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения, нанесшее значительный ущерб потерпевшему).
Суд постановил:
Утвердить соглашение о признании вины.
Назначить осужденному наказание в виде штрафа в размере 11 888 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 202 096 гривен (размер штрафа определен в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК Украины — не менее размера причиненного имущественного ущерба).
Отменить арест и вернуть оригинальную мужскую сумку Balenciaga пострадавшей компании «Новая почта».
Подмененные вещи и упаковочные материалы вернуть осужденному после вступления приговора в законную силу.