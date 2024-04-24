Бесплатное протезирование зубов для военных: как можно получить услугу

Бесплатное протезирование для военных и ветеранов. Такой пилотный проект начал работать в Украине. К нему присоединилось 40 клиник из всех регионов.

На какую сумму можно полечить зубы у стоматологов – корреспондентка ТСН Ирина Маркевич знает.

Что говорят военные, у которых проблемы с зубами

14 тысяч 900 гривен - это лимит на протезирование теперь есть у военных, ветеранов, и гражданских, пострадавших от войны. Юрий был в плену.



"В плену немного повыбивали. В основном верхние - 6 зубов нет", - говорит мужчина.

Он уже проходил протезирование, но после плена зубы рассыпаются. Каждый случай военного в коммунальном учреждении Киевская стоматология рассматривает целая комиссия. Здесь и терапевты и ортодонты, чтобы каждому пациенту сразу разработать план лечения. Штурмовику Андрею нужен, еще и хирург.

"Ухаживать на передовой за зубами не очень получается и у многих травмы", - говорит он.

Однако удаление и лечение государство Андрею не покрывает. Чтобы защитнику эту помощь оказать бесплатно в комиссии есть представители университетского стоматологического центра. Они берут на себя лечение и таким образом готовят бойцов к протезированию.

Без лечения невозможно переходить к протезированию, говорят стоматологи. Поэтому военным лечат зубы или по городским программам, или они должны делать это за свой счет и только после этого государство оплачивает протезирование, где надо втиснуться в 15 тысяч гривен.

Протезирование зубов

Какие условия бесплатного лечения

В одной из стоматологии с военными работают с 2018 года.

"Есть пациенты, у которых подготовка к протезированию стоит больше, чем само протезирование много удалений, много лечения", — говорит он.

В среднем на одного пациента тратится почти в половину больше, чем предполагает пакет НСЗУ. Однако в НСЗУ отмечают – цены на протезирование в регионах ниже, чем в столице.

С мая НСЗУ изменила условия для подписания этого пакета, поэтому ожидают, что присоединятся и частные клиники. В Национальной службе здоровья не исключают, что изменения могут внести даже в течение нескольких месяцев. Всё будет зависеть от отзывов на этот пилотный проект.

Протезирование зубов для военных

В целом на протезирование для военных, ветеранов и гражданских, пострадавших в результате войны на этот год, есть 750 миллионов гривен.

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Ранее ТСН сообщала, что в Украине работают три программы, по которым военные или члены их семей могут получить компенсации на жилье.

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