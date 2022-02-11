Бесплатные смартфоны для пенсионеров: кто и как сможет их получить (пошаговая инструкция)

Бесплатные смартфоны для пенсионеров: кто и как сможет их получить (пошаговая инструкция)

Старт новой государственной программы намечен на апрель 2022 года.

Во время главного digital-события от Минцифры – форума Diia Summit – была презентована возможность для всех украинцев от 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса, получить от государства бесплатный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным Интернетом. Начало реализации новой государственной программы намечено на апрель 2022 года.

ТСН.ua получил от Минцифры детальные разъяснения по поводу того, кто и как сможет воспользоваться новой услугой от государства и как подать заявку на получение смартфона.

Кто может получить

Государственная программа предусматривает выдачу бесплатных смартфонов вакцинированным людям, которым исполнилось 60 лет.

Если пожилому человеку на момент старта программы еще не исполнилось 60 лет, но он перейдет в категорию участников программы в течение срока ее действия (например, имеет 59 лет), он тоже будет иметь возможность получить смартфон.

По статистике, в Украине примерно 8,5 млн человек в возрасте 60+, из них – 42% (приблизительно 3.5 млн) вакцинировано, однако, эта цифра постоянно растет.

Какие смартфоны и на каких условиях будут раздаваться

Варианты производителя и поставщика смартфонов сейчас прорабатываются, главный критерий — это современность и достаточная техническая функциональность для использования передовых цифровых сервисов: "Дія", банковские сервисы и т.д.

Минцифры проводит консультации и переговоры со всеми мобильными операторами для выбора оптимального тарифного плана для потребностей этой аудитории пользователей. Компенсировать мобильные тарифы со стороны государства не предусмотрено.

Смартфон будет передаваться в собственность пожилого человека, но для исключительно личного пользования. За пользователем будет закреплен у мобильного оператора его личный номер. Смартфон будет привязан к этому мобильному номеру, поэтому передать его третьему лицу или использовать его с другим номером будет невозможно.

Как будет финансироваться программа

Финансирование будет осуществляться за средства бюджета, в том числе возможно расширение программы єПідтримка.

Дополнительно рассматривается привлечение партнеров со стороны бизнеса, которые могут поддержать проект финансово, что может снизить нагрузку на бюджет.

Ключевые даты

Старт приема заявок: апрель 2022 года

Старт выдачи смартфонов: ориентировочно июль-август 2022 года

Сроки проекта: до конца 2023 года с возможностью продления

Какие нужны документы

Паспорт и ИНН, ковид-сертификат с полным курсом вакцинации.

Как подать заявку (пошаговая инструкция)

Пожилой человек может подать заявку онлайн или лично прийти в ЦНАП. Проверка, исполнилось ли человеку 60 лет и имеет ли он полный курс вакцинации, будет происходить автоматически. После того, как заявление будет взято в работу, будет предоставлена возможность выбрать место получения и дату. В назначенное время и день человек пожилого возраста сможет прийти к выбранной точке выдачи и получить настроенный и готовый для использования смартфон, а также пройти первоначальное обучение в случае необходимости. Для маломобильных и людей с инвалидностью рассматривается возможность получения смартфона через Укрпочту.

Напомним, на форуме Diia Summit 8 февраля презентовали новые услуги на портале и в приложении "Действие", которые ускорят переход в "государство в смартфоне".

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