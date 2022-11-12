Бесплатный хлеб и ароматные пирожки: как в Черкасской области работает пекарня, которая раздает выпечку

Сначала пекарня продавала хлеб высшего сорта по себестоимости, а уже после начала полномасштабной войны начала раздавать его бесплатно.

Ежедневно от 200 до 370 буханок хлеба выпекает пекарня в Золотоноше Черкасской области. Всю эту сдобу людям раздают бесплатно. А еще там лепят по 500 пирожков с яблоками, вишней, картофелем и капустой, которыми потом лакомятся украинские бойцы.

Как открылась в городе "Корисна кондитерська" и кто может получить там выпечку бесплатно, читайте в материале ТСН.ua.

Социальная пекарня открылась в городе еще до начала полномасштабной войны в ноябре 2021 года. Она работает на базе Золотоношского центра предоставления социальных услуг. Директор Центра Людмила Нелина рассказала, как удалось воплотить идею в жизнь: "Этот проект с самого начала имел идею софинансирования, то есть у доноров мы просили только оборудование, а за счет средств местного бюджета – ремонт, электричество, вытяжки. Реализовали мы этот проект с благотворительной организацией "Вплыв".

фото/Черкасская ОГА

Социальные работники вместе с благотворителями хотели открыть не просто кондитерскую. Этот проект под названием "Пекарня, корисна кондитерська" предусматривал три основных направления работы: прежде всего там производили качественную хлебную продукцию по низким ценам, которую сначала продавали жителям громады по себестоимости.

Вторая идея заключалась в том, чтобы в пекарню привлечь людей с инвалидностью, чтобы они могли реализовать себя, получить новые навыки и пройти реабилитацию. Также это место стало мастерской, где дети смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению и росписи пряников, а также выпеканию булочек.

А еще в кондитерской намеревались изготовлять полезную продукцию без глютена и сахара для людей с инвалидностью, которые должны соблюдать специальную диету. Но война внесла свои коррективы. В пекарне уже не занимаются с детьми. В марте она приостановила работу из-за дефицита ингредиентов, однако уже вскоре возобновила производсвто.

"У нас было очень много детей и молодежи, а с войной ситуация немного изменилась, сейчас мы не имеем для этого возможности. Мы много печем хлеба и пирожков, но нам больше помогают не дети, мы больше привлекаем родителей этих детей и немного молодых людей с инвалидностью. В штате у нас есть повар, профессиональный пекарь и помощник повара", — рассказывает Людмила Нелина.

Ежедневно пекарня выпекает от 200 до 370 хлебов, но их уже не продают, как до полномасштабной войны, а раздают бесплатно.

"Пекарня сегодня производит социальную продукцию, а до войны мы хлеб выпекали и продавали по социальной цене, по себестоимости, потому что мы неприбыльная организация. Он стоил 9-10 гривен, когда в нашей громаде цена была 15-17 гривен. Мы выпекали хлеб высшего сорта и ржаной, а еще у нас был хлеб первого и второго сорта, который назывался "Семейный", — говорит директор Центра.

Сегодня социальные работники раздают хлеб бесплатно малоимущим жителям громады, пенсионерам и переселенцам.

"То есть все семьи переселенцев, состоящие на учете в нашем обществе, делают заказ. У нас есть график, мы определили их потребность. Например, каждый член семьи раз в неделю имеет право получить одну буханку. Семьи есть разные, начиная от двух человек и до семи. Также наши пенсионеры получают хлеб. Кроме того, для жителей нашей громады с пониженной двигательной активностью, которых обслуживают наши социальные работники, они его разносят им домой", — рассказывает Людмила Нелина.

Также в "Корисній кондитерскій" производят энергетические батончики из сухофруктов, меда, орехов и хлопьев для украинских бойцов. Также там выпекают пирожки для украинских военных и делают заготовки на зиму.

"Социальные работники приносят нам яблоки. Мы заготавливаем на зиму яблочное варенье и вишневое. Нам жители привозят и жертвуют овощи. А еще мы для военных печем пирожки, они могут быть еще и с картошкой и с капустой. Вчера было 500 пирожков", - отмечает Людмила Нелина.

Кроме этого в Центре еще есть социальная столовая, куда приходят жители города и раз в день получают горячие обеды бесплатно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как 11-летний буковинец печет сырные пончики, чтобы собрать деньги для военных. Школьник предлагает людям сладости с утра к кофе, и за ними уже выстраиваются очереди. Парень выторговал 35 тысяч гривен, но останавливаться не собирается.

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