Бесплатный обед, а за завтрак – плати: что происходит с питанием в школах Киева

Чиновники объяснили, почему только один прием пищи в школах может быть бесплатным.

Родители школьников удивлены изменениями, связанными с питанием в школах Киева. До этого завтраки и обеды в учебных заведениях были платными. Поэтому после заявлений чиновников, что завтраки и обеды для детей 1-4 классов станут бесплатными, все обрадовались.

Но оказалось, что бесплатными для учащихся начальной школы будут только обеды, а за завтраки все же придется платить. Или же наоборот – завтраки будут бесплатными, а обеды платными.

В столичном Лицее №272 "Украинский колледж им. В.А. Сухомлинского" в Днепровском районе сделали бесплатными обеды.

Что говорят родители

По словам родителей, в учебном заведении им сообщили, что во исполнение инициативы президента Украины о бесплатном одноразовом горячем питании учащихся начальной школы до конца финансового года (ноябрь, декабрь) решением педсовета Лицея №272 был выбран бесплатный обед.

"Нас проинформировали, что школьные завтраки остаются платными. Мы все же надеялись, что дети смогут завтракать и обедать бесплатно, но администрация решила, что такими будут только обеды. Дети льготных категорий также будут получать бесплатный обед – поскольку только одна льгота может быть бесплатной", – рассказывает ТСН.ua Ольга, мама одного из учеников.

Родители добавляют, что в школьной администрации им сообщили, что бесплатное питание начинается с момента поступления средств на счета Лицея. Поэтому родители волнуются, возможно, в городе возникли проблемы с финансированием школьного питания.

Что говорят чиновники от образования

За разъяснениями ТСН.ua обратился в КГГА.

В Управлении образования Днепровской РГА отмечают, что в соответствии с пунктом 4 Порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха, утвержденного постановлением Кабмина от 24.03.2021 №305 в заведениях общего среднего образования независимо от наличия льготной категории, учебной смены, определенной кратности питание учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием (завтрак или обед).

"Учитывая стоимость питания, решением педагогического совета Лицея №272 "Украинский колледж им. В.А. Сухомлинского" был определен обед как тип бесплатного одноразового питания в заведении", – сообщила в ответе на запрос ТСН.ua Ольга Мельникова, заместитель начальника Управления образования Днепровской РГА.

Будет бесплатным только обед

Чиновница добавляет, что согласно пункту 4 Порядка и условий предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования в 2024 году, утвержденного постановлением Кабмина от 04.11.2024 №1145, средства направляются на обеспечение одноразовым горячим питанием учащихся начальных классов учебных заведений коммунальной формы собственности.

"Таким образом, завтрак и обед не могут быть бесплатными одновременно. В лицее №272 "Украинский колледж им. В.А. Сухомлинского" от 5 ноября 2024 года организовано бесплатное питание с одноразовым режимом для учащихся 1-4 классов", – резюмирует Ольга Мельникова.

Школьная столовая / Фото: УНИАН

Сколько денег тратят на питание в Киеве

А в Департаменте финансов КГГА на запрос ТСН.ua сообщили, что Постановлением Кабмина от 4 октября 2024 г. № 1145 "Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования в 2024 году" на обеспечение одноразовым горячим питанием учащихся начальных классов учебных заведений коммунальной формы собственности для города Киева предусмотрены бюджетные ассигнования из госбюджета в сумме почти 177 миллионов гривен.

"24 октября 2024 года было принято распоряжение начальника КГВА № 1234 "О распределении объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питания учащихся начальных классов учреждений общего среднего образования в 2024 году", которым распределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств – районными в городе Киеве государственными администрациями", – сообщила ТСН.ua Екатерина Поздеева, заместитель директора Департамента финансов КГГА.

Финансируют в полном объеме

Чиновница добавляет, что указанное распоряжение учтено в решении Киевсовета от 31.10.2024 № 158/9966 "О внесении изменений в решение Киевсовета от 14 декабря 2023 № 7531/7572 "О бюджете города Киева на 2024 год".

"Во исполнение указанного постановления и в соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда госбюджета (межбюджетные трансферты) на 2024 год Департаментом финансов перечислены бюджетные ассигнования за октябрь и ноябрь главным распорядителям бюджетных средств – районным в городе Киеве государственным администрациям в полном объеме", – отмечает Екатерина Поздеева.

Ранее ТСН.ua рассказывал: как в школах внедряют здоровое питание и что говорят родители.

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