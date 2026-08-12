Бесплатный общественный транспорт в Харькове: эксперт раскритиковал инициативу и объяснил последствия

Эксперт раскритиковал бесплатный проезд в Харькове

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Популистские заявления о бесплатном общественном транспорте не имеют ничего общего с реальной заботой о горожанах. На самом деле за отсутствием билетов стоят колоссальные долги коммунальных предприятий, которые наносят ущерб всей экономике Украины.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил эксперт по вопросам городского транспорта и общественный деятель Александр Гречко.

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Политика вместо экономики: какова истинная цена «бесплатного» транспорта

По словам Александра Гречка, утверждение о том, что харьковские власти больше заботятся о жителях города, отменив плату за проезд, является иллюзией.

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«Тема бесплатного проезда — это красивая сказка. Если в Харькове бесплатный проезд, то местный мэр думает не о людях, а о выборах. Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова имеет свою цену. А она такова: харьковские транспортные предприятия не платят за коммунальные услуги, в частности за электроэнергию. У Харькова многомиллиардные долги за потребленные услуги. Вот что стоит за бесплатным проездом. Харьков просто накапливает гигантские долги, которые наносят ущерб всей стране», — подчеркивает эксперт.

Специалист подчеркнул, что бездумное предоставление услуг по нулевому тарифу приводит к накоплению задолженности перед энергетиками и коммунальными службами, что в условиях войны создает дополнительную нагрузку на всю энергосистему страны.

Каким должен быть тариф: минимальная сумма и качество услуг

Александр Гречко убежден, что общественный транспорт не может быть убыточным или полностью бесплатным — экономика предприятий требует сбалансированного подхода.

«Проезд в общественном транспорте не может быть бесплатным, он должен быть сбалансированным. То есть при любых вариантах должен быть определенный тарифный минимум, чтобы для людей эти расходы не были существенными, но они должны платить за проезд», — отмечает специалист.

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Отсутствие прямых доходов от пассажиров негативно сказывается на самом транспорте и его безопасности:

«Когда предприятие не получает „наличные“ деньги, это сразу приводит к сокращению расходов, что сказывается на запасных частях, качестве обслуживания и зарплатах сотрудников. Так быть не должно. Да и пассажир будет больше ценить транспорт, за который платит деньги, пусть даже небольшие, чем тот, на котором ездит бесплатно», — подытожил Александр Гречко.

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