Бесплатный проезд в Киеве: кто обещает и возможно ли это сделать

В Киеве заговорили о возможности бесплатного варианта проезда в общественном транспорте. Такое мнение озвучил депутат Киевсовета Андрей Витренко. По его словам, миллиарды гривен, которые в виде компенсаций направляются на городской транспорт, позволяют сделать его бесплатным для пассажиров.

Миллиардные дотации на транспорт

Депутат Киевсовета Андрей Витренко говорит, что по его информации, 11-13 миллиардов гривен стоит один год работы метрополитена для бюджета Киева.

"По состоянию на сегодня компенсация тарифов на метрополитен запланирована в размере 5 миллиардов гривен, но она еще будет увеличиваться и корректироваться, а на пассажирский электротранспорт 2,6 миллиарда гривен и на автотранспорт 1,2 миллиарда гривен. При этом четкого экономического обоснования не существует ни для действующего тарифа (8 гривен), ни для того, что озвучивался до войны в 26 гривен за поездку, ни того, что Кандибор (Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА - Ред) озвучивает во время войны в 30 гривен. Поэтому, я убежден, что на работу транспорта в столице выделяется достаточно средств, чтобы он мог работать относительно качественно и даже бесплатно", – заявил Андрей Витренко.

ТСН.ua поинтересовался у экспертов, действительно ли можно сделать проезд в общественном транспорте Киева бесплатным. Ведь определенный опыт у столицы есть – в первые три месяца войны проезд в общественном транспорте был бесплатным.

Бесплатный проезд: Харьков и Кривой Рог

По мнению Александра Гречко, эксперта по транспорту и соучредителя общественной организации "Пассажиры Киева", предложение депутата Киевсовета о введении бесплатного проезда в городском транспорте столицы ошибочно и ничего хорошего городу не гарантирует.

"Если общественный транспорт в Киеве сделать бесплатным, то это лишь путь к его полной деградации, еще большей, чем это имеем сейчас. Кстати, Харьков и Кривой Рог сделали свой общественный транспорт бесплатным еще летом 2022 года. Это значит, что эти города из собственных бюджетов полностью его финансируют, то есть вкладывают средства в то, чтобы транспорт только функционировал. В таких условиях, о его развитии не может быть и речи. Это просто непрерывное использование инфраструктуры, которая постоянно изнашивается и выходит из строя. А работникам таких предприятий угрожают значительные задержки с выплатой зарплат и максимальная экономия на всем", – рассказывает ТСН.ua Александр Гречко.

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Бесплатный – значит ничей?

Эксперт добавляет, что в случае введения бесплатного проезда никто не будет улучшать условия перевозки пассажиров в столице, заботиться о надлежащей транспортной инфраструктуре и предоставлении качественных услуг.

"Я думаю, что для Киева точно не нужно вводить бесплатный проезд. Никто в Киеве не платит полную стоимость за проезд. Да, какую-то часть от себестоимости проезда оплачивают пассажиры, а определенную часть предоставляет город в виде дотаций. Именно поэтому такой транспорт и называется "общественным" – он может обеспечивать мобильность всего города за небольшую цену. То есть город не может приобрести для каждого киевлянина по автомобилю, но точно может финансировать систему общественного транспорта, чтобы киевлянам не было нужды покупать авто и добираться на нем из одного уголка города в другой. А еще заправлять его, обслуживать, платить за страхование. Это огромные издержки. Их можно избежать, если предоставить людям нормальную возможность пользоваться современным общественным транспортом", – рассказывает Александр Гречко.

Куда нужно направлять средства

Другое дело, как развивать общественный транспорт. Эксперт отмечает, что в бюджете Киева за прошлый год остались неосвоенными 14 миллиардов гривен. Это колоссальные средства, которые можно было бы направить на развитие общественного транспорта столицы.

"Например, на замену трамвайной инфраструктуры, тех же старых путей или прокладки новых. Или же на замену устаревшей троллейбусной инфраструктуры, из-за которой движение городских троллейбусов часто задерживается. За эти деньги можно было бы частично обновить подвижной состав. Но город вкладывает средства в ненужный ремонт дорог там, где в этом нет потребности, выбрасываются миллиарды гривен на строительство автомобильных развязок, которые особо транспортных проблем не решают, только перемещают пробки из одного места в другое. А эти развязки еще нужно будет обслуживать и тратить на это средства", – говорит Александр Гречко.

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Может закончиться уничтожением транспорта

Эксперт констатирует, что, к сожалению, никто общественным транспортом в Киеве по-настоящему не занимается.

"Все происходит по остаточному принципу, поэтому у нас возникают кризисные проблемы с тоннелями в метро, уменьшается количество троллейбусов на линиях, плохо курсируют трамваи. Все это одна большая управленческая проблема. Точнее отсутствие эффективного управления общественным транспортом Киева, который потихоньку уничтожается. Если его сделают еще и бесплатным – процесс уничтожения значительно ускорится. Коммунальные предприятия не будут получать живых средств от перевозок, только будут ждать бюджетные ассигнования, а это для них катастрофа", – заключает Александр Гречко.

Напомним, в декабре прошлого года по запросу ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева на тот момент не рассматривался. Что касается себестоимости перевозок одного пассажира, то в конце 2024 года в метрополитене она составляла 36,90 грн, а в наземном авто и электротранспорте – 26,22 грн.

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