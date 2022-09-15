Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС: что это значит и сколько нужно будет платить за связь и Интернет

Украина войдет в зону бесплатного роуминга ЕС. Это позволит украинцам не платить сумасшедшие деньги за мобильную связь после пересечения госграницы.

После того, как Украина официально войдет в зону бесплатного роуминга ЕС, украинцам не придется платить дополнительно за использование мобильной связи и Интернета. Как это работает – читайте в материале ТСН.ua.

Как работает бесплатный роуминг ЕС

В странах ЕС с 2017 года работают правила бесплатного роуминга. Это означает, что во время путешествий внутри союза тарифы и цена за пользование мобильной связью не меняются. Пользователь по-прежнему оплачивает свой тариф, как будто он находится в своей стране.

"Когда вы выезжаете за пределы своей страны в другую страну ЕС, вам не нужно платить дополнительно за использование мобильного телефона. Ваши звонки на мобильные и стационарные телефоны, текстовые сообщения (SMS) и использование данных (просмотр веб-страниц, потоковое воспроизведение музыки и видео ) оплачиваются по внутренним тарифам, то есть по той же цене, что и звонки, текстовые сообщения и данные в вашей стране", — объясняют на европейском сайте Your Europe.

Что бесплатный роуминг означает для украинцев

После официального принятия Украины в зону бесплатного роуминга ЕС звонки (на мобильные и стационарные телефоны), текстовые сообщения (SMS) и использование Интернета будут оплачиваться по внутренним тарифам, то есть по той же цене, которую граждане платят в пределах Украины.

Следует отметить, что дополнительная плата не будет взиматься даже в том случае, если человек будет звонить на номера, обслуживаемые другими украинскими операторами (например, с Киевстара на lifecell и т.д.).

При этом жители ЕС также не должны будут доплачивать операторам мобильной связи во время посещения Украины.

Напомним, о присоединении Украины к свободной зоне роуминга Евросоюза сообщила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европарламенте.

Соответствующее решение она намерена обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев.

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