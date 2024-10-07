"Беспокоящий" удар "Кинжалами" по Киеву: Жданов предупредил о массированном обстреле и назвал дату

После ночного удара "Шахедами" по многим регионам и утренней атаки "Кинжалами" по Киеву и аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, путинская армия может нанести массированный удар, для которого накопила уже немало ракет после полуторамесячной паузы.

О такой вероятности в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Относительно Староконстантинова — понятно. Они пытаются попасть по нашей воздушной базе. По Киеву был беспокоящий огонь", — говорит Олег Жданов.

К этому эксперт добавляет: "Сегодня и день рождения нелегитимного Путина, и они пытаются нанести максимальный вред. Надежды были скорее всего на то, что дроны истощили ПВО и "Кинжалы" могут пройти. Я думаю, что это был более демонстративный огонь. Это была демонстрация возможностей, что можем ударить и "Кинжалами" в любой момент".

На вопрос о том, была ли эта атака предвестником массированного удара, Олег Жданов ответил нам так: "Масированный удар могут нанести в любой момент. Кстати, сегодня ночью РФ вывела в акваторию Черного моря 7 носителей с общим залпом 48 ракет. В случае использования это был бы массированный удар. Но ни одного "Калибра" к нам не прилетело. Удар может быть и в течение дня. Нужно помнить, что по больнице "Охматдет" удар был нанесен днем. Как будет сегодня вечером - сложно сказать".

Каким количеством могут ударить

На этот вопрос Жданов отвечает так: "Обычно Россия пытается подтянуть до ста воздушных целей. 70-100 — вполне возможно. Если поднимут в воздух самолеты и добавят накопленные "Калибры", которые давно не использовали. Могут быть не только ракеты, но и дроны. Хотя и по ракетам такая возможность есть. Возможно, планируют начать массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры после снижения температуры до нуля или близкой к нулю".

Кто сегодня натравил Кинжалы РФ на Киев и Староконстантинов? Никто не поверит!

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал дату, когда РФ может массированно атаковать Украину.

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