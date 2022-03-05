Бесполетная зона над Украиной: почему это не обязательно вступление США или НАТО в войну против России

Бесполетная зона над Украиной: почему это не обязательно вступление США или НАТО в войну против России

Хоть в идеале и США, и НАТО, и Великобритания, и отдельные страны Евросоюза должны давно присоединиться к военной коалиции в защиту Украины.

Подавляющее большинство американцев (74%) поддерживают создание бесполетной зоны над Украиной, как и полное эмбарго на покупку российской нефти и газа (80% опрошенных). Об этом свидетельствует свежий опрос Reuters/Ipsos.

По данным Пентагона Россия уже выпустила по Украине 500 ракет. Это прекрасно видно по Чернигову, Сумам, Ахтырке, Мариуполю, Харькову, городам-спутникам возле Киева, где от жилых массивов не осталось почти ничего. За десять дней широкомасштабной войны России против Украины погибли 32 ребенка, а 70 получили ранения. Под завалами домов в Бородянке Киевской области, по словам уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, могут до сих пор находиться около сотни человек, в том числе и дети, их судьба неизвестна.

Российские захватчики расстреливают мирных жителей прямо на пороге их домов за то, что они отказываются давать им еду. Поселок Ирпень на Киевщине Кремль просто ровняет с землей. В субботу, 5 марта, все СМИ и соцсети облетели фото, где сотни людей, среди которых много пенсионеров и детей, прячутся под полуразрушенным мостом от российской авиации и ракет.

Правильно сказал Владимир Зеленский: сколько еще нужно оторванных рук, ног и голов, чтобы достучаться до США и НАТО? Что еще нужно, чтобы Запад услышал наши молитвы и закрыл небо для полетов вражеской авиации? Может нужно, чтобы россияне устроили взрыв на одной из АЭС?

В ночь на пятницу, 4 марта, российские войска уже обстреляли из танков крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, где шесть энергоблоков. Сейчас она находится под контролем врага. "Энергоатом" мониторит ситуацию на ЗАЭС, особенно по эксплуатации шести энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива. Но ситуация крайне угрожающая и опасная — нарушены требования ядерной и радиационной безопасности.

Но НАТО предпочитает все это не замечать. После экстренной встречи министров иностранных дел Альянса в пятницу, 4 марта, блок отверг запрос Киева на закрытие неба над Украиной. Действительно, проще сидеть тихо, надеясь, что все само собой как-нибудь решится, война закончится и снова можно будет вести с Россией бизнес. Таким молчанием НАТО подыгрывает Кремлю. Путин это понимает, потому и угрожает войной тем странам, которые попытаются закрыть небо над Украиной.

США, с октября предупреждавшие о нападении России на Украину на всех фронтах, сейчас сидят, как воды в рот набрав. Да, госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что Путин, вероятно, не ожидал такой нелегкой "прогулки" для российской армии в Украине. Но по поводу нашей победы в войне с Россией он сказал: "Со временем, безусловно". И, что самое удивительное, администрация Байдена не делает ничего, чтобы изменить баланс сил в пользу Украины.

Что такое бесполетная зона? Это полное закрытие воздушного пространства. Если мы говорим о войне России против Украины – это закрытие неба для российской военной авиации, чтобы Кремль перестал наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам в украинских городах, что приводит к множеству смертей мирных жителей.

Кто, где и когда устанавливал такую зону? примероввведение бесполетной зоны в истории множество. Взять хотя бы Ирак, Ливию, Сирию или Балканы в 1990-х. Но на это нужна политическая воля. И это не значит, что страна или страны, которые будут помогать закрыть Украине небо, будут обязательно вступать в войну с Россией на стороне Украины.

Что использует Россия? По словам аналитика отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова, на сегодняшний день РФ использует все, что у них есть в наличии с ракетного и авиационного вооружения: баллистические и крылатые ракеты комплекса "Искандер", крылатые ракеты "Калибр", ракеты авиационного базирования, которые Ту-22М3 запускал по Харькову. Они используют пилотируемую авиацию для нанесения бомбовых ударов Су-24М и Су-34, а также бомбы свободного падения типа ФАБ-500. Су-35 и Су30СМ тоже используются, хотя они больше для воздушных дуэлей, но они могут и используются для наземных ударов.

"Сколько еще осталось? Видимо авиационных бомб у них еще много. "Искандеры" по-видимому еще есть, особенно баллистические. Пилотируемая авиация исчисляется сотнями единиц. Хотя всей авиации около 1000-1100 единиц. Но летчиков гораздо меньше, чем пехоты. Как долго будет держаться мораль российских летчиков, если их сейчас начали активно сбивать даже с переносных ЗРК, особенно видя, что их коллеги садятся и не возвращаются, а чем больше нам будут передавать переносные ЗРК, это так и будет. просто какой-то самолето- и вертолетопад в Николаеве, Черниговской и Сумской областях", — говорит ТСН.ua Николай Белесков.

Два варианта развития событий. По словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, Украина самостоятельно пытается установить бесполетную зону — запретить полеты российской авиации над своей территорией. Поэтому ВСУ регулярно сбивают вертолеты, самолеты и крылатые баллистические ракеты.

Если речь идет о привлечении партнеров, есть два варианта развития событий: они могут помочь нам закрыть небо, поставив средства ПВО (радары, ЗРК, возможно, самолеты) без личного состава; или отправить свои подразделения ПВО, чтобы они выполняли эти функции.

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Именно второго варианта так боятся на Западе. Американский президент Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и европейские лидеры говорят, что это будет третья мировая, если они закроют Украине небо. Однако никто не просит Джо Байдена выйти и сказать: "Соединенные Штаты объявляют о введении в небе над Украиной бесполетной зоны".

"Я вообще не понимаю, какая проблема в том, чтобы США просто поставили нам ЗРК Patriot, очень много разных систем ПВО и возможно свою авиацию. Возможно, они боятся, что Украина в ходе боев может потерять системы Patriot и Россия получит передовые технологии? Если бы у нас были хотя бы Patriot с точки зрения противоракетной обороны, тогда Россия не могла бы осуществить первую ракетную фазу. Собственно у них и не получилось уничтожить украинскую ПВО и авиацию. Поэтому сейчас у них огромные проблемы с наземной фазой", — говорит ТСН.ua Михаил Самусь.

На что может рассчитывать Украина? France24 пишет, что расчеты Путина на блиц-льдинах в Украине провалились, поэтому он все больше прибегает к применению артиллерии и ракетных ударов. Точно так же Путин еще в должности премьера действовал в Чечне, когда артиллерией просто стер Грозный с лица земли, который ООН признала самым разрушенным городом в мире.

Как видим, ту же тактику Путин применяет и в Украине. Поэтому в идеале Украине нужны американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Аналоги есть во Франции и Германии. Однако, как и в случае с США, очень маловероятно, что Париж и Берлин изменят свою позицию. Есть еще израильский "Железный купол", который Тель-Авив уже заблокировал поставлять в Украину.

К тому же, по словам Михаила Самуся, "Железный купол" – это система для ракет малой дальности. А чтобы говорить о каком-то закрытии неба, например над АЭС, надо ставить ЗРК Patriot, не меньше, которые будут сбивать все приближающиеся самолеты к этим станциям.

Николай Белесков добавляет, что бесполетная зона – да, это идеально. И, да, это, в идеале, должны быть истребители и системы ПВО. Если хотя бы дали системы ПВО и прикрыли весь правый берег Украины – это было бы круто. Но даже если нам дадут ПЗРК – это тоже будет неплохо, только в большом количестве. Это уже тысячи единиц. Потому что проблема ПЗРК – у них небольшая высота и радиус.