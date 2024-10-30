Беспощадные обстрелы Харькова: удар авиабомбой по историческому зданию и убийство всей семьи (фото, видео)

Оккупанты продолжают уничтожать Харьков.
В Харькове в ночь на вторник из-за российских обстрелов четверо погибших и одиннадцать раненых. Сначала враги разбили здание Госпрома — историческую достопримечательность и визитку города, которую удалось восстановить после Второй мировой. А в три часа ночи ударили снова — уже по частным домам.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.
Россияне обстреляли частный сектор Харькова
В 3:00 ночи российские оккупанты ударили по частному сектору Харькова. Из-под завалов спасатели извлекли четырех погибших жителей. Шансы выжить, говорят, были минимальными. А ведь взрыв был слишком мощный.
"Дом полностью разрушен, полностью. Это куча строительного мусора и его нужно было почти вручную перебрать, чтобы обнаружить места, где находились тела погибших", — говорит спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.
Утром люди сходятся к месту гибели соседей.
"Это одна семья, и там еще пришел к ним в гости мужчина, к сожалению, он погиб", — говорит городской голова Харькова Игорь Терехов.
Вита вместе с детьми живет напротив. Их дом при взрыве встряхнул так, что думали погибнуть.
"Спали, а потом будто что-то упало. Давай вставать, а оно туман, стекло, ничего не понятно. Темнота и туман. Мы ничего не слышали, почувствовали только гарь и как полетело стекло на нас", — говорит женщина.
На улице полсотни домов потерпели разрушения. Среди них и дом Елены. Семьи в момент удара дома не было. Последствия удара увидели только утром.
"Я уже поплакала, все. Теперь будем работать. А что делать?", – говорит женщина.
оккупанты ударили по Госпрому
Частный сектор стал второй целью россиян. А сначала, еще вечером, они уложили по центру по зданию Госпрома. Это памятник национального значения, здание находится под охраной ЮНЕСКО. И сюда россияне ударили авиабомбой.
Бомба прилетела в пятый этаж – там было помещение суда и департамент агропромышленного развития.
"14 лет здесь работаю. Конечно, это символическое место для каждого харьковчанина и все же знают, что даже немецкие оккупанты не разрушили это здание, но так случилось, что наши соседи решили что все возможно", — говорят местные жители.
Когда россияне направили по зданию бомбу на улице было полно людей, гулявших по центру. Не все успели скрыться – травмы получили девять. Это прохожие, полицейский, который был на дежурстве рядом и охранник здания.
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