Беспощадные обстрелы и комендантский час на несколько дней: как живет деоккупированная Херсонщина

Каждый день погибших и раненых становится все больше в городе и области.

После деоккупации 11 ноября прошлого года Херсон и освобожденные населенные пункты испытывают сокрушительные удары от врага, который находится на левобережье Херсонщины. ТСН.ua рассказывает о жизни в регионе и вызовах, выпавших на долю местного населения.

Особенно активизировались русские войска во вторник, 2 мая.

Под прицелом освобожденыные населенные пункты

За сутки противник совершил 106 обстрелов, выпустив 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Оперативную информацию по состоянию на 2 мая опубликовал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин. Город Херсон враг обстрелял девять раз. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) — получили ранения”, — говорится в сообщении.

Россияне сбросили на остров, близ села Велетенское, две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки пострадали 8 человек: три человека погибли, пятеро ранены.

Обстреляли село Урожайное Бериславской общины, ранение получил 17-летний подросток. В ближайшее медучреждение пострадавшего доставили наши военные. Состояние парня удовлетворительное, он получает помощь врачей.

Вечером 2 мая враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины. Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина.

Также русская артиллерия вечером била и по Днепровскому Белозерской общине. Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей. Об этом сообщила Херсонская ОВА.

Удар по супермаркету, железнодорожному вокзалу и попадание в пассажирский вагон

Российские оккупанты нанесли удар по единственному гипермаркету Херсона, который работает в городе в среду, 3 мая. Три человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Россия атаковала гипермаркет в Херсоне / Фото: МВД

Днем появилось сообщение о том, что попадание в пассажирский вагон на станции Херсон, ранен проводник, ему оказывается помощь. Об этом сообщил Telegram-канал "Укрзализныци". К моменту обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев.

Начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в своем Telegram-канале написал: “Это просто изверги и террористы! Враг еще раз обстрелял Херсон. Сегодня убийственные снаряды попали в один из супермаркетов города. Четверо человек погибли и пять получили ранения.

В Херсоне РФ обстреляла магазин АТБ/Фото с "Труха"

Россия попала в магазин АТБ в Херсоне: есть погибшие

Противник не останавливается. Удар был нанесен по железнодорожному вокзалу Херсона. Минздрав Украины сообщил, что предварительно есть один погибший и еще 6 раненых. Под обстрел также попала бригада "экстренки". К счастью, работники живы.

Из-за действий россиян пострадал ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Люди гибнут на собственных подворьях

3 мая армия России ударила по Токаревке Дарьевской общины. С самого утра россияне жестоко били по жилым домам. По предварительной информации, один человек погиб. Во дворе собственного дома травмы несовместимые с жизнью получил 47-летний мужчина.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 мая российские войска совершили обстрел Херсонщины. В полдень оккупанты нанесли удар по одной из центральных улиц Херсона. Погиб мужчина. Предварительно еще трое гражданских получили ранения.

Также между селами Степановка и Музыковка под вражеским обстрелом оказалась бригада энергетиков. Они чинили электросети после очередных атак армии РФ, чтобы обеспечить людей светом. От полученных травм трое работников энергетического предприятия погибли.

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ. Об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора.

По сообщению Херсонской ОВА, враг выпустил по населенному пункту Кизомис Белозерской общины три управляемых авиабомба. Из-за атаки полностью разрушены три жилых дома и поврежден газопровод. Пострадавших нет.

Комендантский час на несколько дней

Александр Прокудин также сообщил, что с 20:00 5 мая в Херсоне начнется комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая. "В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также Херсон будет закрыт на въезд и выезд. Заблаговременно решите свои дела и сделайте необходимые запасы продуктов и медикаментов. Такие временные ограничения необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергать действию" вас на опасность", — уточнил Прокудин.

В Херсоне что-то готовят: город закрывают на 58 часов

Шансы только на удачу: что говорят местные жители

Город Берислав и окружающие поселки страдают от врага больше всего. По словам начальника военной администрации Раисы Пономаренко, оккупанты ежедневно терроризируют общину. Оставшиеся жители города уже привыкли к обстрелам. И хотя несколько продуктовых магазинов наперекор ситуации работают, люди здесь не живут, а выживают.

Жительница Берислава рассказала нам: «В общем это как жизнь на линии огня, хотя официально первой линией и не считается. Все домашние дела планируешь не по привычному расписанию по часам, а в зависимости от обстрелов. Оставшиеся в городе уже достаточно хорошо понимают отлеты или прилеты, даже по свисту и времени различают, из чего ведется обстрел. Когда работают наши, это наверное самое спокойное время, потому что тогда им не до обстрела, но когда наша арта стихает, от подвала отходить нельзя, потому что в течение часа будут отвечать, но уже по местным.

Отдельно можно выделить авиаобстрелы – тогда запросто сметает квартал домов, в общем-то тревоги здесь не игнорируют. Но, к сожалению, городские громкоговорители отсутствуют и никакого официального укрытия до сих пор нет, поэтому и шансы у людей, которые далеко от дома, только к нраву”.

Бериславщина под прицелом врага / Фото: Пресс-служба Херсонской ОГА

Министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Телеграмме написал: “С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить”.



Читайте также: