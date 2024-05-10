Беспощадный ракетный обстрел Харькова: что известно о массированном ударе окупантов и что говорят потерпевшие

Российские оккупанты беспощадно обстреливают Харьков. На рассвете вражеская ракета попала в частный дом - вспыхнул масштабный пожар, горели и другие здания. Из-за угрозы повторных атак работники ГСЧС вынуждены были трижды останавливать работы. И уже утром заявили - пожар ликвидировали. Из задымленного дома спасли женщину.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина, которую удалось спасти, пережила уже второй прилет рядом. После этой ночи до сих пор не может прийти в себя.

"Ужасно. Меня накололи, дали таблетки и сейчас ничего не осознаю", говорит она.

На помощь к женщине приехали внуки. Пока дом не восстановят заберут бабушку к себе.

Женщина, спасшая в Харькове

Киевский район города Харькова - сюда регулярно прилетали вражеские ракеты и авиабомбы. Люди из побитых домов еще накануне отсюда эвакуировались. Это и сохранило им жизнь.

"Удар наносили ракетой с территории Белгородской области. Скорее всего это - С-400. Есть определенные характеристики остатков ракет, которые об этом свидетельствуют. Во время взрыва телесные повреждения получили 2 человека это 11-летняя девушка и 72 летняя женщина. У них легкие телесные повреждения и острая реакция на стресс", - говорит представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Более двух десятков домов повредило взрывной волной. Оборвало линии электропередач, побило крыши и окна. На помощь приехали волонтеры, здесь работали коммунальные службы. Жители Харькова делятся пережитыми ужасами.

Последствия атаки на Харьков

"Услышала сначала когда летела ракета. Она очень громко летела как истребитель", – рассказывает потерпевшая.

Часть улицы после атаки – без света. С утра на месте работали энергетики, восстанавливали поврежденные линии электропередач. К ночи обещают заживить уцелевшие дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Горят их дома! Люди с ужасом и в слезах бегут из Харьковщины!

Напомним, российская армия попыталась прорвать границу в Харьковской области. В одном из районов области началась эвакуация населения.

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