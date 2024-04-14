Беспрецедентная атака Ирана на Израиль: как страна отразила ракетно-дроновый удар и какую цель преследовал Тегеран

Иран и его приспешники на Ближнем Востоке в ночь на 14 апреля нанесли масштабный удар по Израилю, как и предполагала американская разведка. По данным СМИ, эту атаку точно можно считать одной из самых масштабных в современной истории человечества – всего за несколько часов иранские военные выпустили почти две сотни дронов и сотню ракет разных типов. В Израиле всю ночь работала ПВО.

Какую цель преследовал Иран, удалось ли Тегерану пробить "Железный купол" и ответит ли Израиль – в эксклюзиве TСН.ua. рассказал Артем Зябкин.

Беспрецедентный удар по Израилю

Поздним вечером 13 апреля Иран начал давно анонсированную атаку на Израиль. В ход пошли знакомые украинцам "Шахеды", крылатые ракеты и баллистика. Как передает CNN, эта атака стала самой массовой в истории человечества. Пуски ракет сняли обычные иранцы прямо на улицах одного из городов.

Комбинированный удар дронами и ракетами

По данным New York Times, Вооруженные силы Ирана выпустили по меньшей мере 185 "Шахедов", 36 крылатых и 110 баллистических ракет. Как передает издание Ynet, отражение атаки обошлось Израилю в $1,3 миллиарда. Однако Иран потратил в пять раз больше.

По крайней мере, часть ракет и беспилотников запускались иранскими марионетками и группировками в регионе: из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. На Израиль летело практически со всех вероятных сторон. На север Израиля ракеты запускала ливанская "Хезболла".

Били иранцы волнами, как это обычно делает Россия в Украине. Сначала полетели дроны, чтобы ослабить и изнурить израильскую ПВО. Но из-за большого расстояния между странами, по разным оценкам, перед тем как долететь до Израиля, те же "Шахеды" должны были провести в воздухе несколько часов. Крылатым ракетам нужно несколько часов, а баллистика же долетает из Ирана до Израиля быстрее – всего за 12 минут.

К тому же похоже, что в Иране попытались подойти к атаке максимально комплексно. Накануне пусков израильские СМИ писали о многочисленных кибератаках на системы ПВО Израиля. За считанные минуты до удара иранцы даже запустили фейк о том, что им удалось сломать израильский "Железный купол". Но эта информация не подтвердилась – ПВО Израиля отражалось всю ночь и отработало на 10/10.

"Иранская угроза встретила воздушное и технологическое превосходство ЦАХАЛа, а также сильное боевую коалицию – которые вместе перехватили подавляющее большинство угроз. 99% угроз, направленных на израильскую территорию, были перехвачены – это очень важное стратегическое достижение", - заявил спикер ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари.

Союзники закрыли небо Израиля

Израилю помогали и его союзники – в небо поднялась американская, британская и иорданская авиация и уничтожала дроны далеко на подлете – в воздушном пространстве Ирака. Как пишет Reuters, США сбили несколько иранских дронов, но точное количество не называют. Позже тот факт, что американские воины этой ночью защищали небо на Израилем, подтвердил и президент США Джо Байден. Он назвал это настоящей победой и, в частности, доказательством технологического превосходства Израиля и прочности его союзников.

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"По моему поручению, чтобы поддержать оборону Израиля, в течение прошлой недели американские военные перебросили в регион самолеты и эсминцы против баллистических ракет. Благодаря этому развертыванию и чрезвычайному мастерству наших военнослужащих мы помогли Израилю сбить почти все летевшие беспилотники и ракеты. Я только что разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую приверженность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от беспрецедентных атак и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", - прокомментировал Джо Байден.

Впервые в истории полностью на сторону Израиля встало и арабское Королевство Иордания, которое, естественно, вызвало негодование в Иране. Несмотря на призывы не мешать бить по Израилю и даже угрозы, иорданцы пытались сбивать все, что летело и, к счастью израильтян, умело делали это.

Без жертв не обошлось

В результате атаки Ирана в Израиле ранения получил 31 человек. Об этом сообщили медики "Красного щита Давида".

Примерный список целей, которые Иран хотел уничтожить в Израиле: морские базы, аэродромы и правительственные здания. Местным даже удалось запечатлеть потрясающие кадры сбивания иранской ракеты буквально над зданием Кнессета – парламентом Израиля.

Точно известно, что Иран попал в авиабазу "Неватим" на юге страны. Это признали и в Вооруженных силах Израиля, однако уточнили, что последствия удара совсем не критичны и даже продемонстрировали свежее видео, как на аэродром без проблем садится самолет.

Новая веха в войне

Впервые в истории конфликта между государствами, которому уже более 40 лет, Иран ударил по Израилю именно с собственной территории, что делает эту атаку беспрецедентной не только по масштабу, но и по возможным политическим последствиям. В США инициировали встречу в формате Большой семерки, чтобы согласовать позицию свободного мира на столь беспрецедентную эскалацию со стороны Тегерана.

Серьезность сложившейся ситуации подчеркивают и аналитики Института изучения войны. По их мнению, атаку Ирана не стоит отделять от атак РФ на Украину. Очевидно, что мир разделился на два лагеря: западный и так называемую "новую ось зла": Россия, Иран, КНДР и Китай. Специалистов пугает уровень и успехи в сотрудничестве между этими странами, которых становится все больше.

"Атака иранских дронов и ракет на Израиль показывает, что Иран учится в России и хуситов проведению все более опасных и эффективных операций, целью которых является как Израиль, так и США".

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Сочетание иранских беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет было призвано сбить с толку и уничтожить израильскую противовоздушную оборону. Частью этой операции стали синхронные атаки со стороны поддерживаемых Ираном боевиков в Ливане и Йемене.

Этот подход повторяет эксперименты России, в ходе которых она наносит по Украине комбинированные удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также иранскими беспилотниками с целью преодолеть американские и европейские системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Использование дронов иранской разработки многочисленными врагами США и углубление связей между используемыми ими сторонами помогут Тегерану, России, Северной Корее и Китаю отработать использование этих систем.

США, их союзники и партнеры имеют дело со все более взаимосвязанной группой государств, которые помогают друг другу и учатся друг другу.

Израиль готовит ответ

В Израиле сразу заявили, что будут готовить "ответ". Их союзники раньше просили Тель-Авив сначала посоветоваться с ними, а потом уже избивать. В Иране предостерегли Тель-Авив и его союзников! Если те "мстят", Иран ударит еще раз, в том числе уже и по базам США и помогающим им странам.

Как сообщают СМИ, в будущем не исключает Тегеран и наземную операцию против Израиля. Стоит напомнить, что Израиль буквально окружают со всех сторон приспешники Ирана: ливанская "Хезболла" на севере, проиранские, сирийские и иракские боевики на северо-востоке и террористы "ХАМАС" в Секторе Газа на юге.

Что предшествовало атаке?

7 октября 2023 года ХАМАС продемонстрировал – как это напасть на Израиль из суши. Тогда сотни боевиков на байках, внедорожниках, аэропланах и просто пешком ворвались в южные поселения страны, замучили и убили тысячи людей, в том числе детей, и похитили сотни невинных.

В ответ ЦАХАЛ приступил к крупной военной операции в регионе, введя туда танки и беспощадно обстреливая Газу ракетами в попытках выкурить или уничтожить боевиков. К сожалению, эти удары унесли тысячи гражданских жизней, сделав Израилю медвежью услугу – боевиков стало меньше, но даже западные союзники бросились на Тель-Авив со шквалом критики. 7 апреля ЦАХАЛ вывел большинство своих сил из Сектора Газа, оставив в палестинском анклаве только одну бригаду.

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Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщило, что в Египте ведутся переговоры о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении захваченных заложников. На переговоры в Каир прибыли директор ЦРУ Уильям Бернс и делегация группировки ХАМАС.

Причина конфликта Ирана и Израиля довольно проста, впрочем, очень давняя и может казаться странной для 21 века. Когда в результате Исламской революции еще в 1979 году к власти в Тегеране пришли фанатичные исламисты и установили в стране теократию, своей идеологической целью они провозгласили уничтожение Израиля и восстановление контроля мусульман над священным городом Иерусалим.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВЗРЫВАЛОСЬ ВСЮ НОЧЬ! Из Ирана летело более 300 целей! Как отражался Израиль и будет ли месть?

Напомним, Зеленский отреагировал на атаку Ирана на Израиль.

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