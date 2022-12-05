Экс-посол Бессмертный объяснил последствия внезапного визита Шойгу в Беларусь

Большинство встреч Шойгу в Минске было закрыто.
Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал в Минск, чтобы проспектировать готовность оккупантов к атаке на Украину.
Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.
"Суть этих изменений заключается в оперативном управлении войсками. То есть это межведомственные соглашения, которые были заключены в 2015-2017 годах. Они были заключены между министерствами обороны, МВД и пограничными службами обеих стран. Их суть заключалась в том, что для обеспечения безопасности границы и нацбезопасности Беларусь использует российские войска, а Россия — белорусские. Туда внесены изменения в оперативное вмешательство и число этих войск. Дело в том, что в соглашении о Союзном государстве между РФ и Беларусью есть норма о том, что в пределах этого государства создается оперативное командование и войска. Я убежден, что эти изменения касаются объединения для управления ими Генштабом ВС РФ", — пояснил Бессмертный.
Украинский дипломат подчеркнул, что Шойгу мог инспектировать готовность оккупантов к атаке на Украину.
"И неслучайно там был Шойгу. Он проводил инспекцию и встречался с представителями генштаба, они докладывали ему о количестве батарей ЗРК, которые проходят обучение на территории РБ. Большинство этих встреч было закрыто. Думаю, речь шла о вероятном применении войск для атаки Украины и проведения оперативно-штабных учений. Но пока это лишь оперативно-штабные, однако за этим можно спрятать что угодно", — пояснил Роман Бессмертный.
Роль Беларуси в войне против Украины
24 февраля с территории Беларуси в Украину двинулась российская оккупационная армия. Также государство предоставляет свою территорию для ракетных обстрелов Украины.
Самопровозглашенный президент РБ Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России, и даже призвал украинские власти капитулировать, угрожая "уничтожением Украины".
В настоящее время в Беларуси находятся российские мобилизованные. Также эта страна поставляет агрессору бронетехнику.
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