Бессмертный "Щедрик" шагает по миру уже более века: в чем секрет рождественского хита

По прогнозам, под защитой ЮНЕСКО "Щедрик" окажется уже в следующем году.

Бессмертный "Щедрик" шагает по миру уже более века. Но в Украине до сих пор немногие знают настоящую историю удивительного рождественского хита, который с легкой руки Симона Петлюры 100 лет назад стал голосом Украины в мире во время войны за независимость.

Как песня из четырех нот покорила Америку и Европу? И когда "Щедрик" попадет под защиту Юнеско, корреспондентка ТСН Карина Вакарева рассказывает.

Если бы в начале 20-го века на Западе были бы хит-парады, то эта песня много лет занимала бы первое место в чартах. Это был реальный хит, сенсация. Произведение, которое все время просили исполнить на бис. И в то же время не могли произнести его название.

Тина Пересунько знает о "Щедрике" все. Она исследовала тысячи рецензий на турне Александра Кошица. Именно его капелла впервые представила "Щедрик" миру.

Скриншот с видео ТСН

На протяжении веков это была простая обрядовая песня – единогласная мелодия на четыре нота. Пока ее где-то в деревне не услышал композитор Николай Леонтович. Над Щедриком он работал более 10 лет, создал несколько версий звучаний. И все время сомневался в его совершенстве.

1919 год. На Киев сдвигают большевики — независимость под угрозой. Открыть миру Украину нужно через культуру, решает тогдашний глава украинского государства Симон Петлюра. И отправляет на Запад хор.

Среди репертуара — тот же "Щедрик". Пять лет гастролей, 17 стран мира и более 600 концертов. Всюду музыкальные посланники доказывали: украинцы — отдельная от россиян нация, и наш фольклор — лишнее тому доказательство.

Скриншот с видео ТСН

“Они ко всем песням делали комментарии. И говорилось, что у всех славянских народов рождественские праздники отмечаются колядками и щедривками. Лучшие из них принадлежат украинцам. И вот! Важно, у русских нет колядок и щедривок”, — рассказывает Тина Пересунько.

Отзывы в европейской печати только подтверждали — музыкальная дипломатия работает.

В одном из писем к дирижеру Александру Кошицу Симон Петлюра писал:

"Когда вас будут интервьюировать, говорите незаметно, так ненавязчиво, что украинская музыка и песня независима, своя, непохожа, своеобразна и является частью независимой Украины".

5 октября 1922 года, когда состоялся концерт в самом престижном зале Нью-Йорка, Николая Леонтовича уже не было в живых. Его коварно убил чекист, который попросил в хату якобы заночевать и застрелил хозяина, когда тот спал.

Скриншот с видео ТСН

Эту музыкальную школу, носящую имя Леонтовича, в этом году эвакуировали из Покровска в Днепр. Там известный композитор жил и творил четыре года.

В 1936 году мир впервые услышал англоязычную версию "Щедрика", которая покорила американский кинематограф.

“Америка у нас не украла “Щедрика”. Она продолжила эту историю, обогатила. Еще раз, если посмотреть фильм "Сам дома", то Кэрол оф зе Белз звучит на том моменте, когда он возвращается из церкви домой, закрывает дверь и говорит — это мой дом, я должен его защищать", — говорит Тина Пересунько.

Защитить "Щедрика", чтобы им не воспользовались россияне.

“Империализм никогда не сможет поглотить нацию, у которой есть своя история и идентичность. Наш Институт культуры подал борщ в Юнеско. Это явилось успешным кейсом. Мы не остановились и решили также традиции щедрым вечером подать в список нематериального наследия человечества”, – говорит исследовательница культурных традиций Украины Марина Кобылинская.

По прогнозам, под защитой ЮНЕСКО "Щедрик" окажется уже в следующем году.

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