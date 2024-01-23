"Бьет по жилым массивам!": Жданов рассказал, куда целится Россия и когда ждать следующего ракетного удара

Утром 23 января Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Враг выпустил 41 ракету разных типов. Половину из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Под атакой оказались Киев, Харьков и Днепропетровщина.

Чем особенна очередная атака российских террористов, почему они продолжают выпускать ракеты по Киеву, если всех их сбивают, и куда пытался попасть враг, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Чем особенная сегодняшняя атака

По данным Воздушных сил Украины, во время утренней атаки 23 января Россия выпустила по территории Украины 41 цель разных типов. Из них 21 цель удалось сбить.

“В основном это крылатые ракеты и баллистические ракеты комплекса "Искандер". К сожалению, ракеты Х-22 сбить не удалось. С одной стороны, во время атаки они запустили все, что было. А с другой – действительно есть особенность. Первая состоит в том, что в ней не участвовали "шахеды". И вторая, которую мы впервые встречаем, — атака баллистическими и крылатыми ракетами была осуществлена с очень тщательным расчетом времени подлета", — рассказал Олег Жданов.

То есть время подлета к целям крылатых дозвуковых ракет и баллистических сверхзвуковых ракет было осуществлено почти одновременно, объяснил военный эксперт. По его словам, это необходимо для того, чтобы максимально усложнить работу средств противовоздушной обороны в Украине.

“Потому что разные средства и разный характер целей. Это усложняет их обнаружение, захват и перехват", – говорит Олег Жданов.

Ракетный удар по Харькову 23 января

Для чего враг придерживает "Калибры"

Во время утренней атаки по Украине Россия не применяла "Калибры", которые держит наготове в Черном море. По словам Олега Жданова, количество ракет у врага, вероятно, недостаточное.

"Может пусковые установки экономят. Здесь много может быть причин, почему "Калибров" нет. Также это может быть связано с тем, что, по моему мнению, они сегодня вынуждены передислоцировать базу подготовки "Калибров" из Севастополя в Новороссийск. А это занимает очень много времени: перемещение оборудования, перемещение профессионалов, их расположение. И фактически они могут выводить носители в море, но мы точно не знаем, заряжены они или нет”, — рассказал военный эксперт.

Куда пыталась попасть Россия

Россия сменила приоритеты, говорит Олег Жданов. Раньше враг пытался бить по энергетической системе.

“На сегодняшний день они поняли: даже если положат нашу энергосистему, это не навсегда, то есть она подлежит восстановлению, она очень гибкая. И самое главное, что нам будет безразлично. Мы научились выживать даже в условиях блекаутов: у нас есть генераторы, свечи, воду мы можем достать без насосов и тому подобное”, — рассказал военный эксперт.

По его словам, Российская Федерация переключилась на два типа целей: военные объекты и жилые массивы.

“Военные объекты понятно – они пытаются обезвредить наш военно-промышленный комплекс или навредить Вооруженным силам Украины, уничтожая объекты. А жилмассивы нужны им для того, чтобы раздражать общество. Потому что жертвы среди гражданского населения вызывают у народа страх, панику, раздражение. Ну и Россия, скорее всего, будет пытаться это использовать, чтобы принудить нас к переговорам и прекращению огня. Им это крайне необходимо, потому что армия России тоже не бесконечна, есть проблемы с ее укомплектованностью, боеспособностью", – говорит Олег Жданов.

Зачем РФ продолжает безуспешно атаковать Киев

Утром, по данным заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, на Киев летело около 20 ракет. Все они были уничтожены силами ПВО.

“Дело в том, что Киев – это столица. Здесь идет влияние не только на нас с вами, жителей столицы, но и на все мировое сообщество. Представьте себе сегодняшнее утро. Послы всех государств сидели в укрытиях и ждали, когда тревога закончится. И слышали все эти взрывы над Киевом", – рассказал Олег Жданов.

Если бы Россия атаковала, например, Житомир или Ивано-Франковск, это была бы проблема Украины, говорит военный эксперт.

“И только завтра Запад в деталях начал обсуждать это. А сейчас уже все телеграммы из посольств отправлены, и все мировые СМИ обсуждают то, что произошло сегодня в Киеве. Это своего рода охват аудитории для дальнейшего политического давления на мировое сообщество. Они проводят политику дегуманизации Украины и дискредитации для того, чтобы убедить западные страны, что нам нельзя давать оружие. Потому и столица, а не областной центр, не районный центр и даже не военный объект. В Киев ушло 50% всех выпущенных целей”, — рассказал Олег Жданов.

Последствия ракетного удара РФ по Киеву 23 января

Сколько времени РФ нужно на подготовку к новой атаке

Прогнозировать, когда Россия может снова нанести массированный ракетный удар по Украине, мы, к сожалению, не можем, говорит военный эксперт.

“Мы можем ожидать хоть сегодня. Вообще непредсказуемы действия российского командования. Даже сегодня днем воздушная тревога с самолетами Ту-22М3 могла оказаться не ложной, не фальш-цели. Одна-две ракеты могли быть настоящими”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, в России надеются, что украинцы устанут бегать в укрытия и скажут правительству дать мир любой ценой.

"Этого и добивается Российская Федерация. Медведев говорит в своих заявлениях, что Украина может чувствовать себя в безопасности только в составе братского союзного государства. Лавров на Совбезе ООН говорит, что они миротворцы и всегда были за переговоры", – говорит военный эксперт.

Зачем Россия запускает фальш-цели

Олег Жданов объяснил, когда Россия запускает фальш-цели, как сегодня днем, по ним не работает противовоздушная оборона.

"Тем эти цели и отличаются — они не могут долго их держать на экране радаров. И далеко от себя, дальше радиуса действия станций радиоэлектронных помех, имитирующих эти цели, они не могут их генерировать на экранах радиолокационных станций”, — рассказал военный эксперт.

По ним никто не стреляет, но это постоянно истощает расчеты систем ПВО, говорит Олег Жданов.

“Сегодня был одновременный удар баллистики и крылатыми ракетами. Скорее всего, враг преследовал цель в том числе перегрузить систему ПВО тем, что цели разнотипные. Надо своевременно отреагировать, какие комплексы по каким целям будут работать. Кто по баллистике, кто по крылатым ракетам. Но я думаю, что это сегодня не главная цель РФ", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, в России уже поняли, что украинское ПВО очень устойчиво, надежно и истощать его — это просто бесполезно тратить ракеты.

"А раздражать общество, убивать гражданских, разрушать гражданскую инфраструктуру, сея среди населения хаос и панику — вот это главная цель", — считает Олег Жданов.

Напомним, Россия бьет по Украине ракетами Х-101 "с конвейера": эксперт рассказал, что это значит.

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