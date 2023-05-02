Без барабанов и костюмов, но живые: в Кропивницком возродили группу Донецкого университета внутренних дел

В Кропивницком возродили группу курсанток-барабанщиц Донецкого университета внутренних дел. Девушек эвакуировали из оккупированного Мариуполя в начале полномасштабного вторжения, а их руководительница Екатерина Шнейдер осталась в полуразрушенном городе ждать мужа-военного. Только через несколько месяцев, уже на свободной территории, узнала, что он в плену, говорится в ТСН.

Трижды в неделю на плацу в любую погоду девушки отрабатывают свою двухчасовую концертную программу. Группа барабанщиц в начале полномасштабного вторжения под обстрелами была эвакуирована из Мариуполя. Вспоминают, собирались наспех, дома оставили все ценные вещи. А теперь, у большинства девушек уже дома нет, рассказывает Влада. “Остались наши барабаны, на которых мы постоянно играли, остались наша новая форма, которую сшили именно перед 24 февраля. Все осталось…”, – говорит девочка.

Осталась в Мариуполе и их руководительница — полицейская Екатерина Шнейдер. Ждала мужа-военного, который в первый день войны пошел на дежурство и домой уже не вернулся. Пришлось нелегко, женщина вспоминает, как пили дождевую воду, а еду готовили на кострах у драмтеатра. "Прятались мы от обстрелов там, где трупы лежат и мы лежали, ждали пока оно стихнет", — вспоминает Екатерина.

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Когда россияне разбомбили драмтеатр, все же решила уехать из окруженного города. Удостоверение полицейской спрятало в обуви, так прошло два десятка вражеских блокпостов. Уже на свободной территории узнала, что любимый был на «Азовстале» и попал в плен, поэтому теперь каждый обмен ждет с надеждой. “Смотришь каждую фотографию, пытаешься увеличить, смотришь в лицо, все такие худые, бородатые. Я знаю, если человек подпадает под обмен, то с его родными обязательно накануне связываются. Но все равно надеешься, что может забыли тебе позвонить…”, — рассказывает Катя.

В Кропивницком Екатерина взялась за возрождение группы. Девушкам закупили барабаны и сшили новые костюмы. Взявшиеся за это Харьковские мастерицы были под обстрелами и часто без света. Первые месяцы выступали в полицейской форме. Здесь нашли и музыкального руководителя. “Девушки очень способны и мне больше всего нравится, что они очень упорно и ответственно относятся к этому. Благодаря их упорной работе мы имеем то, что имеем хороший прекрасный ансамбль”, — говорит музыкальный руководитель Артем.

Теперь без группы барабанщиц не обходится ни одно официальное мероприятие в Кропивницком.

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