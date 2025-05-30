Без электричества и воды: как живет прифронтовой город на Запорожье, который уничтожают россияне

Гуляйполе

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В прифронтовом городе Гуляйполе на Запорожье остаются около тысячи человек. На улицах не увидишь уцелевших домов — все разрушено вражеской артиллерией и авиабомбами, но сейчас самая большая проблема — дроны.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Киры Овес.

На улице, где когда-то кипела жизнь, теперь руины. Сейчас Виталий — единственный житель на улице. В будни работает в горсовете, только в выходные выезжает в более безопасное Запорожье. Вражеский снаряд сюда может прилететь в любой момент. О приближении опасности мужчину предупреждают его домашние любимцы.

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«Три собаки, они — как колокольчики. Так как у них уже хорошо развита или интуиция, или слух — поэтому, когда будет «прилет» в нашу сторону, они прячутся, даже забегают в дом», — говорит заместитель председателя Гуляйпольской громады Виталий Левченко.

Гуляйполе / © ТСН

Здесь — под постоянными обстрелами, в семи километрах от оккупантов — живут около тысячи человек. В том числе и супруги Вовк. Василий и Вера в браке уже 60 лет, все делают вместе — и дыры в окнах после «прилетов» латают, и овощи сажают. Хозяйство у супругов небольшое, но есть и собаки, и куры. Одна из них после обстрела потерялась, но в конце концов ее нашли, да еще и не одну, а с цыплятами.

Электричества и воды в городе нет уже давно — все коммуникации разбили россияне. Не увидишь и ни одной уцелевшей многоэтажки, говорит полицейский громады Вячеслав. Рассказывает, больно смотреть, как враг уничтожает до основания родной город.

Кроме артиллерии и авиабомб, город россияне атакуют десятками фпв-дронов. Передвигаться по улицам опасно.

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«За один день насчитывали больше 86 дронов», — говорит Вячеслав Шейко, полицейский офицер Гуляйпольской громады.

Ежедневно полицейский объезжает пожилых людей и уговаривает их выехать в более безопасные места, но в ответ — одни отговорки. Какие слова найти, чтобы уговорить, полицейский не знает. Даже родной отец, признается, и тот наотрез отказывается уезжать из Гуляйполя.

И хотя жизнь в Гуляйполе сейчас — ежедневный риск, жители города идут на него сознательно. Ведь, говорят, верят в победу и стараются сделать все, чтобы их город ее дождался.

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