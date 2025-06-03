Без элитных имений и роскошных авто: в Украине у чиновников могут конфисковать имущество

Гражданская конфискация / © ТСН

Реклама

Элитные дома, люксовые квартиры в жилых комплексах премиум класса и престижные автомобили. Это — достояние отечественных чиновников, которое может перейти в доход государства. Этот процесс называется гражданская конфискация.

«Если у тебя, как чиновника, обнаруживают имущество, которое дороже 1 миллиона гривен, но не более 9,5 миллиона гривен, стоимость которого ты не можешь обосновать из законных своих источников — то есть зарплатами, займами, то это квалифицируется как гражданская конфискация», — говорится в материале проекта «Хапуга».

От этого термина вздрагивают не чистые на руку копы, таможенники, народные депутаты и даже министры: гражданская конфискация не жалеет никого. Она происходит быстро, а главное бьет точно в ахиллесову пяту власть имущих

Реклама

Забрать все нечестно заработанное и пустить с торбой по миру — это, похоже, лозунг современной антикоррупционной системы. Она тотально раскулачивает тех, кто не может объяснить происхождение своего состояния и прячет его за чужими документами

Антикоррупционные органы охотятся на необоснованные активы и взимают их в доход государства еще с 2019 года. Однако особую популярность такой способ наказывать «хапуг» приобрел лишь в прошлом году

До 2024 года ВАКС рассматривал не более 3 дел в год. С начала 2024 года обращение с исками начало набирать популярность. Сегодня ВАКС принимает 1-3 решения ежемесячно, и показатели только растут.

Что важно — этот процесс является исключительно гражданским, то есть после решения суда лицо, у которого забрали имущество, не является преступником

Реклама

«Гражданская конфискация она не предусматривает вины лица, то есть если посчитав разницу, ее не нашли, то подается иск и ты уже где-то в судебном порядке доказываешь, что ты где-то нашел эти средства», — говорится в расследовании.

Это, что очень странно, не мешает таким лицам дальше спокойно работать на своих должностях. То есть если у тебя состоялась гражданская конфискация, это не влияет на твои последствия буквально как ты работаешь на службе, ты дальше там продолжаешь работать.

Впрочем, процесс гражданской конфискации, как это может показаться на первый взгляд, точно не безболезненный. Ведь фигуранты иногда боятся его даже больше, чем потери своих должностей

Что хотят конфисковать у министра аграрной политики

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль едва ли не самый известный чиновник, у которого государство хочет отобрать часть квартиры в элитном столичном ЖК.

Реклама

Виталий Коваль

САП по материалам НАПК заявила иск о признании необоснованной части актива, оформленного на родственницу действующего министра агрополитики. Родственница министра — это теща, у которой Коваль арендовал это помещение. Но это только на бумагах, говорит НАПК: «Родственница чиновника в 2021 году приобрела в собственность квартиру площадью более 170 м кв и стоимостью 300 тыс. долл. США в одном из элитных жилых комплексов Киева. С 2023 года чиновник декларирует этот объект как место жительства его семьи и объект аренды его жены. В то же время собранные доказательства доказывают, что он и его семья начали использовать эту квартиру значительно раньше».

Поэтому теперь у министра Виталия Коваля проблемы. Несмотря на то, что он отрицает материальную причастность к приобретению этого объекта, НАПК хочет конфисковать часть этой квартиры. Поскольку средств у его тещи на покупку этого жилья не хватало.

Поэтому теперь у Виталия Коваля дилемма: отдать часть квартиры на благо государства, или же откупить ее обратно. К счастью для некоторых, антикоррупционные органы дают и такую возможность.

Журналисты пытались связаться с Виталием Ковалем, чтобы получить хоть какой-то комментарий относительно этой ситуации, но он так и не вышел на связь.

Реклама

У каких еще чиновников могут конфисковать имущество

А это уже более мелкий, чем министр чиновник, заместитель председателя Обуховского районного совета Сергей Гринчишин. У него антикоррупционные органы хотят конфисковать квартиру и машину. Это — жилье в Киеве на 105 квадратов и автомобиль Toyota Rav 4. Они были записаны на родственницу чиновника, но имуществом пользовался сам Гринчишин.

Правоохранители установили, что родственница заместителя председателя Обуховского райсовета не имела достаточных средств на покупку этого имущества. Он — апеллирует: «К сожалению, в законодательстве есть определенные пробелы, весь жизненный путь был до начала работы реестров, реестры начали работать с 98 года и поэтому трудно разобраться специализированным органам мог ли человек заработать при жизни или нет».

Это замечание довольно справедливое, если бы не один важный момент. На момент покупки имущества родственнице Гринчишина было 84 года. Это наталкивает на мысль о том, что имущество, а особенно автомобиль, специально записали именно на нее, чтобы не привлекать лишнее внимание к собственным расходам чиновника. На данный момент Гринчишин ожидает судебное заседание и надеется выиграть процесс.

Однако, как оказалось, имущество, которое хотят взыскать в доход государства, уже продано. Поэтому теперь, в случае, если суд решит конфисковать это имущество, чиновнику придется платить государству живыми средствами.

Реклама

НАПК также хочет конфисковать и квартиру родителей Гринчишина, которые являются сотрудниками Одесской таможни. В 2021 году супруги, начальник отдела и главный государственный инспектор Одесской таможни, приобрели в собственность квартиру в Одессе площадью 103,8 кв. м.

Еще один таможенник из Киевской таможни — Руслан Фирсов. У него хотят конфисковать дом под Киевом и 6 земельных участков.

Мама таможенника — Татьяна Фирсова отвергает любые обвинения. Она говорит — дом, который хотят конфисковать, разваливается. А деньги на его покупку действительно были — займ выручил.

Ее сын, который пообещал показать этот дом и объяснить ситуацию, на связь так и не вышел.

Реклама

Еще одна сотрудница таможни, которую раскулачивают, это — Анна Бисюк. У нее конфисковали квартиру площадью 60 квадратов во Львове.

Теперь ее продают за 7 с половиной миллионов гривен. Такая судьба ждет все конфискованное имущество. Однако данную квартиру никто до сих пор не купил.

Без элитного имущества может остаться и нардеп

Еще одна известная личность, которая может лишиться миллионного состояния, это — народный депутат Украины Анатолий Гунько. У него тоже собираются конфисковать имения и машины, правда, в рамках не гражданской конфискации, а уголовного дела. Пока дело в апелляции, Гунько защищается как может. Он признает, что злоупотреблял влиянием. А вот взятку, по его словам, он в руки не брал. А это уже другая статья. Свое уголовное дело он называет «местью силовиков за свою депутатскую деятельность».

Поэтому он обещает бороться до конца. В том числе за элитные имения, которые внесены в его декларации, и которые хотят конфисковать. Государству, видимо, могут достаться и часы «Брегет», стоимость которых 10 тысяч долларов. Эти часы подарил Гунько его помощник, за что нардепа уже наказывало НАПК.

Реклама

В этом кейсе эксперты объясняют: конфискация имущества может быть едва ли не самым болезненным наказанием для нардепа.

В общем гражданская конфискация или же уголовная — это очень интересный процесс, который имеет высокий запрос в обществе. Ведь украинцам надоело наблюдать за хапугами, которые живут как у Бога за пазухой, имеют очевидные намеки на коррупционную деятельность, но при этом продолжают оставаться на плаву.

Видео можно посмотреть по ссылке.