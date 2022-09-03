Без "фанфар" и государственных почестей: как в Москве прощаются с последним лидером СССР Горбачевым (фото)

В субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома профсоюзов в Москве началась церемония прощания с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым, который умер 30 августа.

Церемония прощания проходит скромно. По данным иностранных СМИ, Кремль решил не организовывать для Горбачева церемонию государственного похорон. Из всех государственных почестей есть только почетный караул у гроба Горбачева. Интересно, что российский президент Владимир Путин публично проигнорировал всеобщую церемонию прощания и отказал ему в государственных почестях.

О том, как проходит церемония прощания с единственным лидером СССР и кто пришел отдать последнее уважение Михаилу Горбачеву — читайте в материале ТСН.ua.

Как пишут российские СМИ, почтить память последнего руководителя Советского Союза пришли тысячи человек. Возле заборов, установленных у здания, стоят полицейские, пропускающие группами несколько десятков человек. Из известных россиян церемонию посетили, в частности, певица Алла Пугачева и заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев.

Глава Кремля, ссылаясь на занятость, не пришел на всеобщую церемонию. Путин попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице в Москве 1 сентября. Из обнародованных видео в РосСМИ видно, что президент РФ возложил цветы к гробу Горбачева в индивидуальном порядке, поклонился, огляделся и ушел.

Издание Reuters пишет, что из-за фактического разрыва отношений с РФ на фоне ее войны против Украины в Москве сегодня отсутствуют многие лидеры Запада. Известно, что из европейских политик на церемонию приехал только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный пророссийской позицией.

Западные информагентства отмечают, что масштаб церемонии с Горбачевым очень далека "от национального дня траура и государственной панихиды в главном соборе Москвы, которые были организованы в 2007 году бывшему президенту России Борису Ельцину".

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа, ему был 91 год.

Умер Михаил Горбачев: история первого и единственного президента СССР

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