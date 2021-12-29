Без гинеколога на военный учет нельзя: как украинки "штурмуют" военкоматы

Журналистка из Кривого Рога одна из первых пошла выполнять приказ Министерства обороны, однако встать на учет ей пока не удалось.

В Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны вступил в силу 17 декабря 2021 года. На учет теперь будут брать украинок, которые имеют профессии, родственные с военно-учетными специальностями, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту (до 60 лет).

Женщины уже понемногу "штурмуют" военкоматы и делятся своими историями в соцсетях. С одной из первых украинок, решивших стать на военный учет после приказа Минобороны – поговорил сайт ТСН.ua.

Дочь военного

Юлия – журналистка из Кривого Рога, дочь военного. Говорит, когда услышала о приказе Минобороны, сразу поняла для себя – надо идти.

"Папа после окончания школы в свое время окончил летное училище и с тех пор до выхода на пенсию служил в армии. Сначала летал сам, а затем после травмы стал руководителем полетов. Мы с сестрой с детства знали, что такое военная служба и росли с этим. Пришлось несколько раз переезжать, а в 1991 году папу перевели из Казахстана в Украину, в Кировоград, где и он работал в воинской части Канатово, а затем вышел на пенсию, поэтому вопроса вставать на военный учет или нет, у меня даже не возникало – становиться однозначно", – рассказала Юлия ТСН.ua.

Времени женщина не теряла и уже на этой неделе пошла с необходимым пакетом документов в районный военкомат.

Какие документы нужны, чтобы стать на военный учет:

паспорт (оригинал и копия);

диплом об образовании (оригинал и копия);

справка о регистрации (оригинал и копия);

3 фотографии 3Х4;

код (оригинал и копия)

"Я хорошо понимаю, что в стране, где 7 лет идет война, должны быть привлечены все резервы, и даже если женщины в случае нападения России не будут участвовать непосредственно в войне на передовой, они могут в силу своих возможностей помогать в тылу и иметь соответствующие военные навыки", – говорит женщина.

За спиной – волонтерство и помощь военным

Юлия – не новичок в военном деле, она никогда не была равнодушной. Женщина одна из тех, кто собирал средства волонтерам, помогавшим армии.

"Плели маскировочные сетки, собирали продукты и передавали в зону АТО. Проводили акцию по сбору средств раненым бойцам и еще кучу всего", — вспоминает женщина.

В военкомате говорят – женщины активные с первых дней после приказа

По словам Юлии, работники терцентра откровенно удивлялись тому, что женщины в первые дни уже отреагировали на приказ Минобороны и проявили такую активность. Хотя работа структуры указана с 8 часов, а все желающие стать на военный учет пришли несколько раньше, сам прием документов начали с 9 часов. Работала одна специалистка.

Также читайте Военный учет для женщин: Рада сократит список профессий

"Я предварительно собрала необходимый перечень документов: копии и оригиналы дипломов, паспорта, кода и прописки, а также сделала фотографии 3Х4. В районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (новое название военкоматов – Ред.) кроме меня были еще две женщины (почувствовала даже какуюто гордость за наших женщин). Они по образованию медики и тоже пришли становиться на учет. С ними все было быстро. Со мной – сложнее. Работница центра сначала спросила об образовании. За первым образованием я – учитель иностранного языка, за вторым – режиссер телевидения. В перечне профессий Минобороны таких специальностей не оказалось. Впрочем, потом мы подумали и пришли к согласию, что "режиссура телевидения" подходит к "телекоммуникациям", указанным в списке, поэтому меня могут зарегистрировать", — рассказывает Юлия.

Без гинеколога на военный учет нельзя

Весь разговор занял минут 10. Оказалось, что сами специалисты еще не знают, как именно брать женщин на военный учет, потому что сам порядок этой процедуры еще не получили, но предварительно по старой схеме отправляют кандидаток на прохождение медкомиссии.



"Просмотрев мои документы, мне сказали прийти в следующий раз, но со справками от гинеколога и результатами флюорографии. Дальше уже непосредственно в терцентре комплектования должна быть медицинская комиссия, по результатам которой будет решено, пригодна ли я к военной службе или нет", – рассказывает женщина .

Разочарована, что документы не взяли, но придет еще

ТСН.ua

Юлия вынуждена была идти домой ни с чем. Впрочем, о потраченном времени не жалеет. Говорит – намерена прийти еще.

"Возможно, немного неорганизовано еще все, и время займет прохождение женского врача и ФГ, но как только пройду, снова приду. Нужно доводить начатое дело до конца", — уверена дочь военного.

Военный учет женщин: о чем идет речь в новом приказе Министерства обороны

Читайте больше о Военном учете женщин в Украине.

Читайте также:

Среди украинцев набирают популярность быстрые кредиты: почему вырос спрос и как не попасть в ловушку

"Паника и испуг безосновательны": в Минобороны отреагировали на петицию об отмене военного учета женщин

Поколение Z: какую работу ищут сегодня и почему часто меняют сферу деятельности