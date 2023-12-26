Без глаза и с отсутствием пальцев: правительство хочет мобилизовать людей с 3 группой инвалидности

Новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны 2024 года.
В обновленном законопроекте о мобилизации и военном учете, внесенном в Верховную Раду правительством, в пункте об отсрочке забрали 3 группу инвалидности, что, вероятнее всего, означает, что эту категорию людей могут призвать в армию.
Кто относится к 3 группе людей с инвалидностью и когда их могут мобилизовать — читайте в материале ТСН.ua.
С какими недостатками могут призвать на службу
Согласно постановлению КМУ №10 от 21.01.2015 года, к этой категории граждан относятся:
- Отсутствие одного глаза
- Слепота на один глаз
- Двухсторонняя глубокая тугоухость
- Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание и глотание и приводит к умеренно выраженному дефициту тела
- Искажающие лица рубцы и дефекты, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции
- Карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин
- Укорачивание нижней конечности на 7 сантиметров и более
- Сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием легочной недостаточности II степени, или сколиоз или кифосколиоз IV степени
- Паралич кисти из-за неэффективности физической реабилитации
- Единственная функционирующая почка
- Отсутствие одного легкого
- Микроцист (70 куб. сантиметров и менее) или отсутствие мочевого пузыря
- Травматическая кастрация у мужчин
- Умеренный парез верхней или нижней конечности,
- Дефект костей черепа (3 кв. сантиметра и более), не замещенный аутокосткой
- Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья
- Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого
- отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении
- Отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями.
- Отсутствие первых пальцев обеих кистей
- Отсутствие трех пальцев кистей с соответствующими пястными костями и прочее.
Отметим, что соответствующий законопроект еще не принят. Пока он находится на рассмотрении в Верховной Раде. Голосование в первом чтении пройдет, вероятно, до 12 января.
Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации
Как отмечается в пояснительной записке в новом проекте, право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации имеют:
- лица с инвалидностью 1 или 2 группы,
- лица, временно не пригодные,
- лица, жена (супруг) которых из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
Когда могут мобилизовать лиц с 3 группой инвалидности
Народный депутат Александр Горенюко сообщил, что новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны 2024 года.
Он уточнил, что голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января. После чего начнется представление правок в комитете – на это уйдет еще до трех недель. Тогда рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками ожидается к концу января. Затем нужна подпись президента — в случае вето будет третье чтение. После всех этих процедур проект вступает в силу через месяц после его опубликования.
Напомним, ранее мы собрали реакцию украинцев на перемены в проведении мобилизации. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.
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