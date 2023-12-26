Без глаза и с отсутствием пальцев: правительство хочет мобилизовать людей с 3 группой инвалидности

Новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны 2024 года.

В обновленном законопроекте о мобилизации и военном учете, внесенном в Верховную Раду правительством, в пункте об отсрочке забрали 3 группу инвалидности, что, вероятнее всего, означает, что эту категорию людей могут призвать в армию.

Кто относится к 3 группе людей с инвалидностью и когда их могут мобилизовать — читайте в материале ТСН.ua.

С какими недостатками могут призвать на службу

Согласно постановлению КМУ №10 от 21.01.2015 года, к этой категории граждан относятся:

Отсутствие одного глаза

Слепота на один глаз

Двухсторонняя глубокая тугоухость

Дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание и глотание и приводит к умеренно выраженному дефициту тела

Искажающие лица рубцы и дефекты, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции

Карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин

Укорачивание нижней конечности на 7 сантиметров и более

Сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием легочной недостаточности II степени, или сколиоз или кифосколиоз IV степени

Паралич кисти из-за неэффективности физической реабилитации

Единственная функционирующая почка

Отсутствие одного легкого

Микроцист (70 куб. сантиметров и менее) или отсутствие мочевого пузыря

Травматическая кастрация у мужчин

Умеренный парез верхней или нижней конечности,

Дефект костей черепа (3 кв. сантиметра и более), не замещенный аутокосткой

Ложный сустав плеча или обеих костей предплечья

Отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого

отсутствие трех пальцев кисти, включая первый; анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально невыгодном положении

Отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями.

Отсутствие первых пальцев обеих кистей

Отсутствие трех пальцев кистей с соответствующими пястными костями и прочее.

Отметим, что соответствующий законопроект еще не принят. Пока он находится на рассмотрении в Верховной Раде. Голосование в первом чтении пройдет, вероятно, до 12 января.

Какие группы инвалидности не подлежат мобилизации

Как отмечается в пояснительной записке в новом проекте, право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации имеют:

лица с инвалидностью 1 или 2 группы,

лица, временно не пригодные,

лица, жена (супруг) которых из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

Когда могут мобилизовать лиц с 3 группой инвалидности

Народный депутат Александр Горенюко сообщил, что новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны 2024 года.

Он уточнил, что голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января. После чего начнется представление правок в комитете – на это уйдет еще до трех недель. Тогда рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками ожидается к концу января. Затем нужна подпись президента — в случае вето будет третье чтение. После всех этих процедур проект вступает в силу через месяц после его опубликования.

Напомним, ранее мы собрали реакцию украинцев на перемены в проведении мобилизации. Просмотреть можно ЗДЕСЬ.

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