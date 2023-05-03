Без камер риторика Венгрии относительно вступления Украины в НАТО совсем другая – Жовква

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на днях прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о "политической запутанности элит страны" (речь шла о членстве Украины в НАТО – ред.) и заявил, что Украина не имеет права оценивать поведение Венгрии как страны-члена НАТО.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua рассказал, что на самом деле общение Владимира Зеленского с представителями венгерских властей вне камер имеет другой тон.

"Я скажу очень просто: президент Украины имеет непосредственное общение, например с премьер-министром Венгрии, когда нет камер, очень часто слышит совсем другие слова. Вот вам и ответ на вопросы. Вы знаете, что в свое время Венгрия ввела так называемый запрет на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне выше, чем посол. Что случылось буквально месяц назад? Состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принимал в нем непосредственное участие. И, несмотря на громкую риторику, которую те же лица, о которых вы говорите, высказывали, результативное заседание состоялось, нашли процедуру, как можно провести это заседание. И вы знаете, что-то мне подсказывает, что это не последнее заседание Комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне", — заметил политик.

Напомним, вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что без риска начала войны вступление Украины в НАТО возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения.

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