Без колебаний бросился спасать: в Херсонской области мужчина вытащил из ледяной воды двоих детей

Без колебаний бросился спасать: в Херсонской области мужчина вытащил из ледяной воды двоих детей

Трое детей во время прогулки на Днепре провалились под лед.

В Херсонской области 42-летний охранник яхт-клуба спас из ледяной воды двоих тонувших на Днепре детей. Его планируют номинировать на премию "Герой-спаситель года".

Об этом 4 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Двое братьев и их сестра решили прогуляться по замерзшему Днепру, однако они провалились под лед. 11-летняя Мирослава вспоминает, что они решили проверить, насколько лед на реке крепкий, а затем провалились. 9-летний Евгений смог выбраться из воды и побежал за помощью. Он сообщил обо всем бабушке и та вызвала спасателей.

То, что дети провалились под лед, заметил 42-летний охранник яхт-клуба Василий. Он, не колеблясь, обвязался веревкой и бросился на спасение.

В Херсонской области трое детей провалились под лед и едва не погибли | Новости Украины

"У меня дети сверстники пострадавших. Так что не было времени даже думать о чем-то. Мне помогали неравнодушные прохожие. Взяли веревку, вытащили сначала девочку, лед провалился подо мной, но я достал и мальчика", — рассказывает спаситель детей Василий Карнаухов.

Мужчина таки вытащил на поверхность 8-летнего Давида. У ребенка уже не было пульса, однако спасателям и медикам удалось спасти ребенка. Василий Карнаухов также заболел после того, как провалился под лед, спасая детей.

"Очищали дыхательные пути, искусственную вентиляцию легких проводили. Во рту был лед. Но сердце мальчика удалось запустить и его госпитализировали в реанимацию", — рассказал работник ГСЧС в Херсонской области Дмитрий Долженко.

Медикам удалось спасти ребенка. Сейчас мальчик в состоянии средней тяжести.

Об опасности на воде детей предупреждают постоянно, говорят в местной школе. Но малышей все равно тянет к воде, как магнитом, говорит директор Олешкивского академического лицея "Эрудит" Виктория Сушко.

Спасатели поражены действиями охранника Василия Карнаухова и хотят номинировать мужчину на премию "Герой-спаситель года".

Читайте также: