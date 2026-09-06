"Без контактов нет шансов": Уиткофф заявил о критической важности хороших отношений с Путиным

Стив Виткофф отметил важность хороших отношений с российским диктатором / © Getty Images

Реклама

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время визита в Киев заявил, что неотделимым условием прекращения войны является наличие эффективной коммуникации с президентом Владимиром Путиным. По словам дипломата, без построения крепких личных связей и сохранения контактов с российским лидером шансы сторон на результативное разрешение конфликта сводятся к минимуму.

Об этом он сказал во время пресс-конференции спецпосланников президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 6 сентября.

Реклама

Визиты в Москву

Стив Уиткофф рассказал, что совершил около восьми рабочих поездок в Москву для встреч с Владимиром Путиным и его командой. При этом, по меньшей мере, три таких визита он провел совместно с другим спецпосланником Джаредом Кушнером.

Реклама

Американский представитель особо подчеркнул, что во время этих переговоров российский лидер всегда относился к ним с большим уважением. Аналогичное уважительное отношение постоянно демонстрировала и вся политическая команда главы Кремля.

По мнению дипломата, именно крепкие отношения абсолютно критичны для успешного разрешения подобных конфликтов. Если у сторон нет связей и страдают от плохой коммуникации, то шансы на мирное урегулирование становятся мизерными.

Позиция России: консультации перед встречей в Киеве

Перед своим визитом в Украину американские посланники сначала встретились с Путиным, чтобы четко услышать и понять его текущую позицию. В Москве они провели предметный разговор, о деталях которого впоследствии подробно проинформировали президента Зеленского и его окружения.

Уиткофф отметил, что для окончательного завершения конфликта обе стороны должны неизбежно прийти к общему решению. Свою главную задачу он видит именно в том, чтобы максимально сблизить оппонентов и сузить круг существующих разногласий между ними.

Реклама

Дипломатическая миссия: создание каналов коммуникации

Вместе с Кушнером спецпосланник активно работает над созданием надежных и эффективных каналов связи между конфликтующими государствами. По его оценкам, этот сложный процесс удалось конструктивно приступить в течение последних сорока восьми часов.

Американская сторона выражает твердую уверенность в том, что начатые переговоры обязательно приведут к хорошему и мирному результату . Дипломаты надеются, что их посреднические усилия помогут найти точки соприкосновения даже в самых сложных вопросах.

Для достижения этих целей представители США будут продолжать свою работу, направленную на объединение обеих сторон конфликта. Они убеждены, что только из-за постоянного диалога можно достичь стабильной резолюции и остановить дальнейшее кровопролитие.

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским на Софийской площади. Посланники Трампа добирались в Киев на поезде. Россияне не дали гостям прилететь самолетами, хотя аэропорты в Украине были готовы принять дипломатический борт.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров