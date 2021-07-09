Без коротких юбок и декольте: в Национальном авиационном университете ввели требования к внешнему виду

Студентов могут не пустить в здание из-за короткой юбки или шортов.

Без декольте, коротких юбок, без шорт и со сдержанным макияжем у лиц женского пола. Такие требования к внешнему виду студентов и работников разработали в Национальном авиационном университете. Этот документ попал в сети и вызвал немало вопросов: кто и как будет определять глубину декольте и длину юбок, и можно ли приходить с макияжем лицам мужского пола.

Об этом 9 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Папа, мама и Богдана спешат в приемную комиссию на консультацию. Дочь в коротеньких шортиках и топике на бретельках. Порог вуза не переступает. Потому что только Богдана узнала, что там есть требования к внешнему виду.

"А это очень смешно", — говорят студенты.

Эти студенты уже ознакомились с новыми правилами. Там, в частности, говорится, что нельзя быть в шортах и юбках, что выше 10 см от колена.

"Они должны на проходе с линейкой стоять. Есть ли юбка", — шутят студенты.

Новости Украины: без декольте и шорт - в одном из столичных вузов ввели строгий дресс-код

Правила, касающиеся внешнего вида, состоят из 11 пунктов. Там не только запрет шорт и коротких юбок, еще нельзя носить слишком декольтированные блузки, футболки, а макияж у лиц женского пола должен быть сдержан.

"По меркам университета у меня платье коротковато, декольте глубокое. На работу меня так пустили, а сюда нельзя. Почему попробую спросить у ректора. А чтобы разговор удался - немного принаряжусь", — говорит корреспондентка ТСН Инна Боднар.

В университет пускают не сразу. На крыльце уже два охранника, которые пока не понимают, как руководствоваться новым правилам дресс-кода.



Где же предел — разъяснить ректор не может, потому что в зарубежном командированные. Эту функцию делегировали проректорке. Правила внешнего вида, говорит, формулировали коллегиально и не ожидали, что едва ли не каждый пункт вызовет столько уточнений: о 10 см для юбки — это образно, будут мерить на глаз. Что написали о сдержанным макияже лиц женского пола, то это для того, чтобы не перечислять через запятую всех лиц женского пола у стенах вуза.

Когда писали свои правила, говорит, изучали опыт других вузов. В частности Харьковского автомобильно-дорожного. У них есть целый морально-этический кодекс, и там, правда, о длине юбок и глубину декольте ни слова, но есть о том, что волосы должны быть чистыми, а ногти подстрижены.



Проректорка говорит, что правила носят рекомендательный характер и за их несоблюдение наказания нет. Студенты говорят другое.



"Мы, как выпускники проходим обходные листы и там надо обойти многие кабинеты. Не пустили девушку и попросили переодеться, потому что была в короткой юбке", — говорят студенты.



В университете же обещают правила внешнего вида доработать. Суть не менять, просто перепишут так, чтобы не было лишних вопросов.

Напомним, студенты колледжа культуры издевались над сверстника под Запорожьем.

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