"Без крови избавиться от Путина не получится": Подоляк – о смерти Навального, ее последствиях и о том, что нужно делать Западу

Россия демонстративно убивает оппонентов. И это означает для всех нас, что с этой системой никакого компромисса и договоренности быть не может.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "1+1".

"Я хочу, чтобы наши партнеры осознали простую вещь. Смерть Навального, а, безусловно, это искусственная смерть, эти тотальные аресты антивоенных активистов в Российской Федерации и пожизненные сроки заключения, которые они получают, масштабная, геноцидного плана, война в Украине – это все означает, что путинская система уже выглядит так, как неосталинистская военная диктатура, это даже не просто абсолютизм такого авторитарного типа классического... Они демонстративно убивают оппонентов, и это означает для всех нас, что с этой системой никакого компромисса не может быть и никакой договоренности", – подчеркнул он.

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Подоляк убежден, что путинскую систему в России можно изменить только кровью.

"Может быть только: или-или... Первое, тактические поражения (России – ред.), а для этого Украина должна получить необходимый инструмент... И параллельно с тем в России, если это хотят осознать наши российские (я сейчас с определенной иронией говорю) оппозиционеры – это не подпись за какого-то кандидата, который будет участвовать в выборах, которых в России нет. Это полноценная кровавая революция, то есть через кровь можно будет изменить эту систему. И поэтому санкции в связи со смертью Навального безусловно нужны. Нужен "акт Навального" (по аналогии с "актом Магнитского, – ред.)", но это точно не приведет к демонтажу системы… Без крови избавиться от Путина не получится", – резюмировал советник руководителя Офиса президента.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Авдеевка, соглашения о безопасности и смерть Навального! Интервью Михаила Подоляка".

Напомним, российский оппозиционер и политзаключенный Алексей Навальный 16 февраля умер в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом. РосСМИ пишут, что у Навального якобы оборвался тромб.

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