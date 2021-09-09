Без мамы осталось трое детей: в Ровенской области экс-прокурор насмерть сбил 35-летнюю женщину

Женщина возвращалась из райцентра, где работала поваром. В свое село не доехала считанные километры.

Пьяный экс-прокурор насмерть сбил многодетную мать, которая ехала на скутере, а потом еще и пытался скрыться. Авария произошла около полуночи на Ровенщине. 35-летняя женщина возвращалась с работы, как на нее сзади налетел кроссовер. Она погибла на месте. Виновник может избежать наказания, рассказали родственники.

Об этом говорится 9 сентября во сюжете ТСН.19:30.

На месте смертельной крушении умоляет о помощи сестра погибшей. Говорит, ее Олеся ночью возвращалась из райцентра, где работала поваром. В свое село не доехала считанные километры.

До сих пор у дороги обломки после аварии. Именно по этой трассе 35-летняя женщина на скутере возвращалась с работы, как вдруг ее догнал водитель на кроссовере и сбил.

"Он ее 30 метров тянув на багажнике вместе со скутером. Там места живого нет", — рассказывает Людмила Боровик, сестра погибшей.

Новости Украины: пьяный экс-прокурор насмерть сбил многодетную мать-скутеристку и пытался скрыться

Как все случилось, видели патрульные. Они как раз неподалеку оформляли другую аварию без пострадавших. Поэтому сразу бросились на место ДТП.

"Водитель пытался скрыться с места происшествия. Буквально 3 минуты хватило патрульным, чтобы его догнать, заблокировать и задержать. Водитель находился с признаками алкогольного опьянения", — рассказали в полиции.

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Родные говорят, что Олеся всегда ездила осторожно и одевалась так, чтобы быть заметной на дороге.

Оказалось, за рулем был Иван Скобух — бывший прокурор, а ныне адвокат. Людмила боится, что виновник сможет избежать наказания.

"Ни один адвокат не хочет с нами работать, потому что это все его друзья. Я не знаю, что делать, куда обращаться", — говорит сестра погибшей.

Водителя никто не будет прикрывать, утверждают в полиции. И добавляют — дело на контроле у прокуратуры. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Между тем родственники погибшей Олеси готовятся к похоронам. Без мамы осталось трое детей, самому младшему из которых только 7 лет.

Напомним, что в Ровенской области полиция догоняла экс-прокурора после аварии.

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