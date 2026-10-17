Без очков, таблеток и врачей: 102-летний украинец раскрыл необычный секрет своего долголетия

Михаил Руденко / © ТСН

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102-летний Михаил Руденко внимательно следит за событиями в Украине и в мире, надеется на обнадеживающие новости и мечтает дожить до окончания войны. Несмотря на почтенный возраст, житель Новой Александровки в Полтавской области Михаил Руденко самостоятельно ведет хозяйство, читает без очков и каждый день поет.

Об этом говорится в репортаже специальной корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

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Как мужчина отпраздновал свой 102-й день рождения

С самого утра к Михаилу Руденко тянулась цепочка гостей: родственники вперемешку с официальными делегациями.

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Председатель Семеновского поселкового совета Людмила Милашевич: «Если он живёт один, вы никогда в жизни не застанете его небритым или в какой-то поношеной одежде. Он всегда опрятен: если это брюки — то со стрелками, если рубашка — то чистая. И я вам хочу сказать: с ним можно разговаривать часами. Читает в 102 года без очков!».

Память юбиляра тоже никогда не подводит. На вопрос об утренней зарядке господин Михаил отвечает, что занимается каждый день, иногда даже по полтора часа. Впрочем, своим главным секретом он считает не только зарядку.

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Думаю , физкультура приносит большую пользу, но и пирамида даёт мне немало».

Пирамидотерапия и жизнь без лекарств

Мужчина ежедневно находится внутри специальной деревянной конструкции. Говорит: это пирамидотерапия, которой он увлекся ещё двадцать пять лет назад, потому что поверил в её эффективность. День рождения и гости — не повод отступать от ежедневного ритуала.

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Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «В пирамиде нужно сидеть 15 минут. Это как лечение. А если болезнь запущена — тогда больше времени, и ходишь туда, пока не выздоровеешь».

Михаил Руденко / © ТСН

Уверяет: благодаря этому уже шесть лет он вообще не был у врача, а дома у него нет ни одной таблетки. На вопрос, что дает эта конструкция, кратко отвечает: «Здоровье даёт! Лечусь ею».

Праздничный стол для гостей накрыли прямо во дворе под открытым небом. Справа от именинника — его 76-летняя дочь Галина.

Галина, дочь именинника: «Мы всегда приезжаем, есть куда поехать. Звоним каждый день».

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Поздравить с днём рождения собралась лишь часть большой семьи. У господина Михаила есть два внука и три правнука, хотя, к сожалению, он пережил свою жену и двоих детей.

И хотя съехались не все родственники, гостей за столом собралось в разы больше, чем жителей всего села. В Новой Александровке Михаил Руденко живет один. Только летом сюда приезжают еще несколько дачников.

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Я вот подумал, как я жил… Я никогда не думал, что могут прийти и влезть. Аж страшно стало, всё серьёзно — один в селе».

Помимо пирамидотерапии, у господина Михаила есть ещё несколько простых правил долголетия: не нервничать без нужды, много ходить пешком и мало есть. Сам он предпочитает каши, овощи и молочные продукты, а вот мяса и сахара избегает.

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Мёда не нужно есть много. Ну, столовую ложку в день, а то и меньше».

Репрессии, крещение ребёнка и пчеловодство

Он родился в 1924 году. По его биографии можно изучать историю Украины ХХ века: два Голодомора (1933 и 1947 годов), Вторая мировая война и советские репрессии, которые не обошли стороной его семью.

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Отца у меня забрали в 37-м году. В 38-м расстреляли… Тогда же многих людей забирали».

Да и сам он стал жертвой тогдашней системы:

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Я не был коммунистом. Я крестил ребёнка здесь, в селе, и меня взяли в крестные. А приехала заведующая отделом пропаганды и агитации из райкома… На следующий день — пленум в райкоме, и меня уже обсуждают».

Из-за этого он лишился должности агронома и стал пчеловодом. С тех пор всю жизнь занимается пчеловодством. Сейчас у Михаила осталось два улья, а остальные он раздал. Мужчина подозревает, что благотворительность тоже держит его на этом свете: «Я всегда старался сделать человеку какое-то добро».

За более чем столетие жизни у него накопилось немало воспоминаний — от ужасных военных до самых счастливых семейных.

Во время празднования он не раз задувал свечи на тортах. И каждый раз желание было одно и то же — чтобы война закончилась.

У Михаила есть и свой собственный рецепт отличного настроения:

Михаил Руденко, 102-летний долгожитель: «Я очень много читаю. Я очень много пою. Утром встал, какой-то вялый — сел, спел одну песню, вторую, настроение поднялось — и пошел потихоньку.

Стоїть гора високая, а під горою гай, ай…

Та зелений гай густесенький, не наче справді рай…

А молодість не вернеться, не вернеться ж вона…

«Я люблю её за этот куплет о том, что молодость не вернётся. Вспоминаю песню — и иду дальше».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЕС встал на защиту УКРАИНЫ перед ТРАМПОМ! В Киеве ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ | ТСН 17:00 16 октября

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