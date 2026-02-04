Без отопления и света в лютые морозы: россияне цинично обстреляли крупный областной центр Украины

В Харькове - блэкаут из-за обстрелов РФ

В Харькове объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня. Город пережил одну из самых тяжелых суток: после масштабной ночной атаки на критическую инфраструктуру более 110 тысяч домов остались без отопления в 20-градусный мороз. А уже после обеда враг цинично ударил «Шахедом» в жилую пятиэтажку в Салтовском районе, где огонь уничтожил три этажа.

Подробности с места событий передает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Удар по Салтовке: огонь и эвакуация

Российский беспилотник попал прямо в пятиэтажный жилой дом среди белого дня. Момент взрыва зафиксировали камеры наблюдения — за секунды огонь охватил три верхних этажа. Дым был виден за несколько кварталов.

Спасателям приходилось выводить жителей сквозь задымленные подъезды, а медики оказывали помощь раненым (их по меньшей мере семеро) прямо на снегу.

Ольга, жительница дома: «Мы живем на пятом этаже. Так и бабахнуло! Все посыпалось, все полетело. Очень испугались».

София, дочь жильцов: «Здесь мои родители. Мама позвонила, сказала, что прилет в наш дом. Я сразу приехала, схватила аптечку».

Энергетический коллапс в -20°C

Дневной обстрел стал продолжением ужасной ночи. Россияне атаковали город ракетами, КАБами и кассетными боеприпасами. Главной целью стала энергетика. Одна из харьковских ТЭЦ подверглась критическим разрушениям — станция не подлежит быстрому восстановлению.

Это привело к тому, что около тысячи домов мгновенно остались без тепла. Чтобы спасти городские коммуникации от оттаивания в сильные морозы, власти пошли на радикальный шаг — слив воды из систем отопления в 820 домах.

Игорь Терехов, городской голова Харькова: «Это единственное решение в такие морозы — слить теплоноситель, чтобы сохранить сети. Есть договоренности по увеличению лимитов на электроэнергию, чтобы дома, которые остались без тепла, были запитаны на стабильной основе для использования обогревателей».

101 Пункт Несокрушимости

Харьковчане пытаются выжить в условиях отсутствия тепла. В городе круглосуточно работает 101 Пункт Несокрушимости, где люди могут согреться, зарядить гаджеты и получить горячее питание. Коммунальщики и энергетики работают на пределе возможностей, а спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки.

