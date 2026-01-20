Без пенсии в 60 лет: почему все больше украинцев получают отказ

Пенсия в Украине

Реклама

В Украине ежегодно увеличивается количество людей, которым отказывают в назначении пенсии в 60 лет. Основная причина — недостаток страхового стажа, требования к которому постепенно повышаются.

Кто попадает в зону риска и почему проблема становится массовой, рассказывает ТСН.ua.

С 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. В 2027 году это требование вырастет до 34 лет, а в 2028-м — до 35 лет.

Реклама

Поэтому уже сегодня каждый седьмой украинец сталкивается с отказом в назначении пенсии. В дальнейшем количество таких случаев будет только расти, особенно среди людей предпенсионного возраста.

Подробнее об этом читайте в материале ТСН.ua.