Без платы за услуги и проживание: как выглядят социальные общежития для переселенцев

В Кропивницком остаются популярными социальные общежития для переселенцев. Здесь не нужно платить за аренду и коммунальные услуги, поэтому большинство людей остаются здесь надолго.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

Переселенка Татьяна Арсентиевна проживает в социальном общежитии в Кропивницком. Она говорит, что получает всю необходимую помощь.

Татьяна Арсентиевна

Полтора года назад ее семья переехала сюда из Донецкой области. Сначала жили в центре для переселенцев. Впоследствии арендовали квартиру, но десять дней назад вернулись в социальное общежитие. Говорят, только здесь пожилые люди с инвалидностью могут рассчитывать на постоянную помощь и уход.

В помещении бывшей школы, где в прошлом году обустроили первое социальное общежитие, живет 90-летняя учительница физики и математики из Славянска - Валентина. От переезда в отдельное жилье тоже отказывается, потому что говорит, что ей здесь комфортно.

Количество жителей именно социальных общежитий сейчас начало стремительно расти, говорят соцзащитники.

"Если территории деоккупированы, там нет ни света, ни воды, ни газа. Поэтому сейчас наша область очень заселена внутренне перемещенными лицами и есть большая потребность для создания таких общежитий. Особенно для маломобильных людей, для лиц с инвалидностью. Потому что пока не было куда таким людям обращаться", - говорит директор социального общежития Виталий Греко.

Социальное общежитие

Из-за большой востребованности в городе открыли еще одно такое заведение. Если в первом — людей обустраивали на совместное проживание, как в хостеле, то там семьям предоставляют отдельные комнаты. Там где есть необходимость – делают ремонт. Проживание в общежитиях для переселенцев – абсолютно бесплатное, здесь не нужно также платить и за коммунальные услуги.

В этих заведениях анонсируют и полную готовность к продолжительным блекаутам. Здесь есть генераторы, буржуйки и немалые запасы воды.

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Напомним, Верещук объяснила, кто из переселенцев потеряет выплаты.

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