Без победы не нужны деньги: пенсионерки рассказали, как из сбережений купили дроны для ВСУ

Пенсионерка из Рожнятова и ее родственница из Киева купили по дрону-камикадзе и передали воинам ВСУ. Деньги, говорят, экономили всю свою жизнь. Но сейчас, когда Украине грозит российская оккупация, заботу о себе отложили на "после победы".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллм Пасс.

Пенсионерки согласились пообщаться с ТСН. Людмила Владимировна и Галина Марковна просто ошарашили Рожнятовский поселковый совет, когда заявили, что хотят купить дроны для военных. Они рассказали, что очень хотели помочь украинским военным.

На стол выложили каждая по 18 500 грн и объяснили, что вздумали купить дроны-камикадзе для 10-й горно-штурмовой бригады.

Галине Марковне – 82 года. Когда-то работала в киевском гидрометеоцентре. Еще в начале полномасштабного вторжения, после того, как "прилетело" рядом с ее домом, уехала из Киева.

Теперь живет в племяннице в Рожнятове. 66-летняя Людмила тоже на пенсии. Рассказывает, что время от времени вынуждена ездить в Италию на заработки. Обе женщины откладывали всю жизнь, чтобы не бедствовать на пенсии.

Впрочем, отложенные средства захотели отдать защитникам. Идею с дронами-камикадзе подкинул брат Людмилы. Леонида полномасштабное вторжение России застало на заработках в Польше. Он бросил все и ушел на фронт. Был гранатометчиком в 24-й механизированной бригаде, получил тяжелое ранение.

Людмила Владимировна и Галина Марковна

Когда пенсионерки спросили у мужчины, чем именно помочь бойцам, он ни секунды не сомневался. Так женщины с деньгами на дроны и оказались в сельсовете. Ошарашенный голова связался с волонтерами, передал средства, те заказали боевые птички. И купленные дроны уже отправились к бойцам.

Это не первый донат тети и племянницы. Деньги на украинскую армию женщины переводят регулярно, как началась полномасштабная война.

"Здесь в Рожнятове собирали кому-то на тепловизор – мы дали. На машины, печки", – говорит жительница Рожнятова Людмила Скубриева.

"В Киеве я донатила 3 раза по 10 тысяч – прямо на ВСУ", – говорит жительница Киева Галина Гиль.

Женщины говорят, что если не будет победы, деньги им и так не понадобятся.



Пенсионерки смущаются из-за внимания журналистов и упрекают поселкового голову, распространившего в соцсети поста о купленных ими дронах. Неожиданная слава им так донимает, что у Людмилы Владимировны давление подскочило.

Людмила Владимировна и Галина Марковна

"У нас тоже есть люди на группе, у них пенсия, а с каждой пенсии доначат — по 100 грн, по 50 — кто сколько может. Мне кажется, что их вклад даже важнее, чем мой", — говорит Людмила Скубриева.

Останавливаться на достигнутом пенсионерки не собираются. Говорят, будут еще дроны. А пока собирают деньги, пойдут волонтеры — будут плескать маскировочные сетки и будут делать окопные свечи.



Напомним, в Ивано-Франковской области две пенсионерки 66 и 83 лет откладывали деньги с пенсии, чтобы купить беспилотники для военных ВСУ.

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